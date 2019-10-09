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Uysal, “Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir"

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur” dedi.

Ekonomi 09.10.2019, 16:35 09.10.2019, 16:53
Uysal, “Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir"
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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen sunum, daha sonra Merkez Bankası internet sitesinden yayınlandı. Uysal, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini söyleyerek, “Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Merkez Bankası, Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#MERKEZ Bankası Başkanı Murat Uysal
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