Vakıfbank %0,79 Faiz Oranlı SarıPanjur Konut Kredisi Nedir Başvuru Nasıl Yapılır?

Vakıfbank %0,79 Faiz Oranlı SarıPanjur Konut Kredisi

Vakıfbank konut kredisi kampanyaları kapsamında başlatılan faiz indirimlerinin ardından avantajlı ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilirsiniz. Kamu bankaları tarafından konut kredisi faiz oranlarının yüzde birin altına düşürülmesinin ardından, Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi kampanyası kapsamında faiz oranları %0,79’a kadar düşürülmüştür. Vakıfbank ile anlaşmalı konut firmaları üzerinden %0,79 faiz oranı ve yüksek vade seçenekleriyle kredi taleplerinizi bankaya iletebilirsiniz.

Vakıfbank konut kredisi kampanyasından düşük faiz oranlarıyla yararlanmak için anlaşmalı firmalardan konut satın alabilirsiniz. SarıPanjur konut kredisi kampanyası kapsamında 180 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi sadece yeni konut alımları için geçerlidir. Kampanya kapsamında belirlenen anlaşmalı firmalar üzerinden uygun oranlarla konut satın alabilirsiniz.

Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi Maliyet Tablosu

Vakıfbank tarafından sunulan konut kredisi kampanyasından %0,79 faiz oranlarıyla yararlanmak için kampanya kapsamında belirlenen şartları sağlamanız gerekmektedir. Vakıfbank %0,79 faizli SarıPanjur Konut Kredisi 100.000 TL’ye kadar finansman desteği için belirlenen maliyet oranları:

120 ay vade seçenekleri,

%0,79 faiz oranları,

%0,5 kredi tutarı üzerinden alınacak tahsis ücreti,

950 TL ekspertiz ücreti,

%0,8189 aylık maliyet oranı,

%10,2811 yıllık maliyet oranı,

Olarak hesaplanmıştır. Kredi kapsamında anlaşmalı firmalardan yapılacak yeni konut satın alımları için %0,79 faiz oranları geçerli olacaktır. Kredi kapsamında zorunlu hayat sigortası yapılmaktadır. Hayat sigortası, kredi tutarı, yaş, cinsiyet, vade ve ödeme seçeneklerine göre farklı oranlarda belirlenir.

Vakıfbank müşterileri tarafından düşük faiz oranı ve yüksek vade seçenekleriyle konut kredisi kullandırılacaktır. Banka tarafından belirlenen örnek maliyet tablosunda 100 bin TL’ye kadar olan krediler için hesaplama işlemleri yapılmıştır. Vakıfbank şubeleri üzerinden konut kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Vakıfbank %0,79 Faizli Kredilerden Kimler Yararlanabilir?

Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi kampanyasından sadece Vakıfbank müşterileri yararlanabilmektedir. Buna göre:

Vakıfbank kredi kartı,

Ek hesap,

Otomatik ödeme talimatı,

DASK,

SarıPanjur Konut Sigortası,

İnternet ve mobil bankacılık,

Almayı veya kullanmayı talep eden herkes yararlanabilmektedir. Vakıfbank tarafından sunulan kredi faiz oranları ve masraflarını değiştirme hakkı saklı tutulmaktadır. Anlaşmalı firmaların hizmet vermiş olduğu illerde Vakıfbank konut kredisi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Konut Kredisi Anlaşmalı Firmalar

Vakıfbank %0,79 faiz oranlarıyla sunulan konut kredisinden yararlanmak için Vakıfbank müşterilerinin bankayla anlaşması olan firmaların konut projelerinden yararlanması gerekmektedir. Vakıfbank konut kredisi kampanyası kapsamında anlaşmalı konut projeleri ve iller:

Gebze Emlak Konutları 3. Etap – Kocaeli,

Doruk Kale – Manisa,

Yaşam Sitesi – Manisa,

Yelken Villaları – İzmir,

Teras Evleri – İstanbul,

Lale Rezidans – İstanbul,

Modantep Life- Gaziantep,

Collesium Residence – Eskişehir,

TEMA Mudanya Güneş Sitesi – Bursa,

Vizyon Yapı – Aydın,

Tepeşehir Konutları – Antalya,

Vurankaya Elit – Adana,

Zümrüt Evler Apartmanı – Balıkesir,

Nida Park Evleri – Bolu,

Çıralı Modern – Denizli,

Bulut Anatolia – Diyarbakır,

Mia Vita Beytepe – Ankara,

Yıldız Saray Konutları – Ankara,

B Blok 10 DR – Afyon,

Başta olmak üzere daha birçok farklı konut projesi ve il kampanya kapsamında yer almaktadır. Vakıfbank konut kredisi kampanyasından yararlanmak için bankayla anlaşmalı firmalar ile iletişime geçebilirsiniz. Proje kapsamında belirlenen konut alımları için %0,79 faiz oranlarıyla konut kredisi alabilirsiniz.

Vakıfbank %0,79 Faizli Konut Kredisi Başvurusu