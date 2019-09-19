Vakıfbank Enflasyon Endeksli Kazandıran Hesap Nedir -Başvuru

Vakıfbank kazandıran hesaplar kapsamında enflasyona bağlı olarak değişken oranlı vadeli hesap kampanyası birçok farklı avantajla sunulmaktadır. 3 farklı vade seçeneği ve avantajla sunulan Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesab’ın yanı sıra, dövizden TL’ye geçiş hesapları için ek faiz uygulaması da yapılmaktadır.

Vakıfbank Enflasyona Endeksli Kazandıran hesap, Türk Lirası mevduat birikimleri için enflasyon korumalı olarak tasarruf imkanı sunmaktadır. Vakıfbank tarafından sunalan enflasyon endeksli hesap kampanyası kapsamında;

Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap (1)

Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap (dönem ödemesiz)

Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap (dönem ödemeli)

Üç farklı seçenek sunulmaktadır. 1 yıldan uzun vadeyle açılan enflasyon endeksli hesaplarda, dövizden TL’ye dönüş hesabı için stopaj oranı %0,00 olarak belirlenmiştir. Döviz yatırımlarını enflasyona bağlı kazandıran hesaba taşıyan kişiler için %0 stopaj oranları geçerli olacaktır.

Enflasyona Endeksli Kazandıran Hesap Özellikleri (1)

Vakıfbank tarafından kazandıran hesap kapsamında sunulan üç farklı hesaptan ilki, TL mevduat birikimlerinin desteklenmesi ve enflasyondan etkilenmeden değer kazanması için sunulmaktadır. Enflasyon endeksli hesap 1 özellikleri;

92 – 500 gün vade seçeneği,

Vade bozmadan, para çekme avantajı,

Yıllık TÜFE değişimi ve ek getiri oranı,

5.000 TL hesap açılış limiti,

Ortak hesap veya birden fazla hesap olarak açılabilir.

Kazandıran hesap 1 için belirlenen asgari limitin altına düşülmediği takdirde hesaptan para çekme işlemlerinde vade bozulmaz. Vakıfbank enflasyona endeksli hesap kapsamında birikimlerin değerlenmesi mümkündür.

Vakıfbank kazandıran hesapların ikincisi ile geleceğe dönük enflasyon koruması ve TÜFE değişim oranına ek olarak risk prim oranı ile anaparanızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Bu hesap türünde anaparanın enflasyon karşısında değer kaybı önlenmektedir. Vakıfbank enflasyona endeksli mevduat hesabı özellikleri;

366 – 500 gün vade aralığı,

Vade bozulmadan para çekme seçeneği,

TÜFE değişim oranına ek risk prim oranı,

5 bin TL hesap açılış limiti,

Vade tarihinde para yatırma imkanı

Olarak belirlenmiştir. Vakıfbank dönem ödemesiz kazandıran hesap kapsamında, vatandaşların ileriye dönük yatırımları enflasyona karşı korunarak değerlendirilmektedir.

Dönem Ödemeli Enflasyona Endeksli Hesap (3) Özellikleri

Vakıfbank kazandıran hesapların üçüncüsü olan enflasyona endeksli dönem ödemli hesap ile TÜFE ve enflasyona karşı paranızın değeri korunurken 3 aylık dönemlerde hesap kapsamında gelir elde etmeniz mümkündür. Enflasyona endeksli kazandıran hesap dönem ödeme avantajı sayesinde birikimlerinizi korurken aynı zamanda belirli dönemlerde getiri sağlamaktadır. Vakıfbank enflasyona endeksli vadeli hesap 3 kampanyası kapsamında;

366 – 370 gün vade,

3’er aylık dönemlerde getiri avantajı,

Risk prim oranı ve TÜFE yıllık değişim oranı,

5 bin TL hesap açılış alt limiti

Özellikleri sunulmaktadır. Bu hesap türünde kişilerin vade süresi boyunca para çekmesi mümkün değildir. Para yatırma işlemleri ise sadece vade tarihinde yapılabilir. Dönem ödemeli kazandıran hesap kapsamında sabit faiz taahhüdü yapılmaz.

Vakıfbank kazandıran mevduat hesaplarından sizin için sunulan üç seçenekten birini seçerek birikimlerinizi enflasyona karşı koruma altına alabilir ve tasarruflarınızı belirli vade süreleri içinde değerlendirebilirsiniz.

Enflasyona Endeksli TL’ye Dönüş Hesabı Kampanyası

Vakıfbank tarafından sunulan enflasyon korumalı vadeli hesaplar kapsamında döviz hesaplarını TL’ye dönüştürme isteyen kişiler için %0,00 stopaj uygulanmaktadır. 1 yıldan uzun vadeli tüm enflasyon endeksli hesaplar için de aynı oranlar uygulanmaktadır.