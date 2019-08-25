Vakıfbank Faizsiz BES Kredisi Kampanyası 2019 - Faizsiz BES Kredisi Nasıl Alınır?

Vakıfbank faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Vakıfbank tarafından devlet destekli olarak verilen faizsiz kredilerin yanı sıra, banka tarafından çeşitli faizsiz kredi kampanyaları sunulmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında düzenli birikim yapmak ve yüzde sıfır faiz avantajıyla kredi çekmek isteyen kişiler tarafından kredi kullandırılabilmektedir. Vakıfbank faizsiz BES kredisi kampanyası ile toplamda 3 bin TL kredi tahsis edilmektedir. Bu miktarın yarısı Vakıfbank tarafından faizsiz olarak sunulur.

Vakıfbank faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için işlemlerinizi banka şubeleri üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Vakıfbank Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kredisi kampanyasından yararlanmak için bankanın sunduğu bazı özel şartların sağlanması gerekmektedir.

Vakıfbank Faizsiz BES Kredisi Özellikleri

Vakıfbank kredi hesaplama işlemleri sırasında BES faizsiz kredilerinde farklı faiz hesaplamaları uygulanmaktadır. BES kredisi kapsamında düzenli birikim yapmak ve faizsiz kredi desteği ile geleceğine yatırım yapmak isteyen herkes Vakıfbank kredilerinden yararlanabilmektedir. BES kredisi kampanyasının özellikleri;

3.000 TL’ye kadar kredi desteği

1.500 TL’ye kadar %0 faiz oranları

12 ay süreyle geri kalan 1.500 TL, 125 TL aylık taksitli ödeme seçeneği

Sunulmaktadır. Faizsiz BES kredileri günümüzde birçok banka tarafından avantajlı oranlarla sunulmaktadır. Vakıfbank tarafından yapılan faizsiz kredi kampanyası ile BES kredileri daha da avantajlı bir hale gelmiştir.

Vakıfbank faizsiz BES kapsamında verilecek kredi desteği, 12 ay boyunca Vakıfbank Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından birikimli hayat sigortası bünyesinde değerlendirilecektir. Bu süre sonunda biriken primlerin getirisi, BES sözleşmesinde belirtilen ara katkı payı olarak sunulacaktır.

Vakıfbank Faizsiz BES Kredisinden Kimler Yararlanabilir?

Vakıfbank BES kampanyası

18 – 35 yaş arası tüm müşteriler için geçerlidir. Vakıfbank müşterilerinin yanı sıra ilk defa Bireysel Emeklilik Sistemine kayıt yaptıracak kişilerinde de bu kampanyalardan yararlanması mümkündür.

Bireysel Emeklilik Sistemi, normal emekliliğe ek olarak kişilerin yatırdıkları prim bağlamında ek gelir elde etmesi olarak tanımlanabilmektedir. Özellikle son yıllarda çeşitli devlet politikalarının da uygulanması BES’e olan ilgiyi arttırmıştır. Vakıfbank faizsiz BES kredisi kapsamında aynı zamanda %25 devlet desteği de bulunmaktadır. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişiler için banka ve sigorta şirketleri günümüzde farklı kampanya ve oranlar uygulamaktadır.

Faizsiz BES Kredisi Avantajları Nelerdir?

Faizsiz BES kampanyası ile Vakıfbank kredilerinden yararlanmak isteyen kişiler için birçok farklı avantaj sağlanmaktadır. Vakıfbank faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler şu avantajlardan yararlanabilirler;

Kredi tahsis ücreti ödenmez

%0 faiz oranları uygulanır

%25 devlet katkısı ve vergi avantajlarından yararlanılır

Vakıfbank kredi kartları ile geri ödemede 40 TL WoldPuan kazanılır

Bu ve benzeri daha birçok farklı avantajdan yararlanmanız mümkündür. Özellikle Vakıfbank tarafından sunulan yüzde sıfır faizli BES kredisi bu gibi avantajların yanı sıra, kolay geri ödeme seçeneklerine sahip olmasıyla da önemli bir katkı sağlamaktadır.

Vakıfbank Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank faizsiz kredi başvurusu yapmak için BES kredisi kampanyasında belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir. Özellikle bu krediden yararlanmak isteyen kişilerin 18 – 35 yaş arasında olmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlayan kişiler Vakıfbank şubelerine giderek kredi işlemlerini başlatabilir. Başvuru yapılacak kredi kampanyası kapsamında 12 ay boyunca birikimli hayat sigortası kapsamında BES hesabınıza kredi aktarılacaktır.

Vakıfbank şubelerinden yapacağınız kredi başvurusunun ardından banka tarafından farklı belge ve bilgiler talep edilebilmektedir. Kredi alma işlemlerinizin onaylanmasının ardından Vakıfbank faizsiz BES kredisi kampanyasında yararlanabilirsiniz. Banka tarafından bu kredi için hızlı başvuru yöntemleri uygulanmamaktadır. Bu nedenle tüm işlemlerinizi Vakıfbank şubeleri üzerinden yapmanız gerekecektir.