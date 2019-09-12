VakıfBank gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, geçen yıl Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu işlemini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla birlikte VakıfBank olarak gümrük işlemlerinde de e-teminat mektubu düzenlemeye başladık." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre 2018'de uygulamaya alınan Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesinde ilk e-teminat mektubunu kullandıran VakıfBank, bu alandaki ilk kamu uygulamasında da öncü rolüne devam ediyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla başlayan yeni dönemde, VakıfBank teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını ve düzenlemesini sağlayan ilk bankalardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, çağdaş bankacılık uygulamalarıyla sektörde dijitalleşmeye öncülük etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Geçen yıl başlayan uygulama kapsamında Türkiye'nin ilk e-teminat mektubu işlemini gerçekleştirdiklerini anımsatan Çelebi, "Şimdi de bu uygulamanın kamu ayağında deneyimlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla birlikte VakıfBank olarak gümrük işlemlerinde de e-teminat mektubu düzenlemeye başladık." ifadelerini kullandı.

- "Milli ekonomimize katkı sunuyoruz"

Çelebi, ETMP kapsamında teminat mektubu düzenlenmesi, vadelerin güncellenmesi, teminat mektubunun tazmini, iadesi veya ibrası işlemlerinin online olarak yapılabildiğini belirtti.

Böylece fiziki teslimin, iade süreçlerinin ortadan kalktığını ve zaman tasarrufu sağlandığını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"İlgili kişilerce teminat mektuplarının takibi kolaylıkla ve güvenle yapılabiliyor. Teyit almaya gerek kalmamasıyla gerçek dışı mektup şüphesinin önüne geçilebiliyor. Posta maliyeti azalıyor ve kâğıt tasarrufu sağlanıyor. Gümrüklerdeki yeni dönemin dijitalleşmede önemli bir kilometre taşı olduğunu görüyoruz. Çağdaş bankacılık anlayışımızı yansıtan bu uygulamayla hem müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor hem de milli ekonomimize katkı sunuyoruz. Bu uygulama ile işlemler daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilirken birçok riskin sıfırlaması da sağlanıyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net bir şekilde görülecektir."