Vakıfbank Güncel İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

Vakıfbank %1,35 Faiz Oranı ve 60 Ay Vade İle İhtiyaç Kredisi

Tüm ihtiyaçlarınız için Vakıfbank tarafından sağlanan avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Esnek ödeme seçenekleriyle sağlanan konut kredisi kampanyası, 60 aya kadar vade imkânı ve %1,35 faiz oranları ile vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik nakit finansmanı sağlamaktadır. Kamu, özel sektör çalışanları ve emekliler söz konusu ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası uygun ödeme ve faiz oranlarının yanı sıra, kolay kredi başvuru imkânı da sağlar. Cep telefonunuz ile Vakıfbank ihtiyaç kredisine rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz. SMS ile başvuru yönteminin geçerli olduğu Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 125.000 TL’ye kadar finansman sağlanmaktadır. Kampanya kapsamında kullandırılacak tüm kredi limitleri için %1,35 aylık faiz oranı geçerlidir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Örnek Maliyet Tablosu

Müşterilerinin eğitimden sağlığa, tatilden alışverişe kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Vakıfbank, avantajlı faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri sunmaktadır. Banka tarafından 3.000 – 125.000 TL arasında sunulan kredi kapsamında, 60 ay vade ve %1,35 faiz avantajı bulunmaktadır.

Vakıfbank tarafından belirlenen güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve örnek ödeme tablosuna göre, 50.000 TL ihtiyaç kredisi için:

60 ay vade seçeneği,

%1,35 faiz oranı,

%21,5673 yıllık faiz oranı,

250 TL kredi tahsis ücreti,

Uygulanmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyası dâhilinde ayrıca %5 oranında Banka Sigorta ve Muamele Vergisi alınmaktadır. Kredi kapsamında talep edilen kredi miktarına göre banka tarafından farklı oranların belirlenmesi mümkündür.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı ve esnek ödeme seçenekleri birçok ihtiyacınızın karşılanması adına avantajlı fırsatlar sunmaktadır. Söz konusu ihtiyaç kredisi kampanyasına bireysel internet bankacılığı üzerinden veya SMS ile başvuru yapmanız mümkündür.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Esnek Geri Ödeme Seçenekleri

Vakıfbank ihtiyaç kredisinden yararlanan kişiler için yedi farklı geri ödeme seçeneği sunulmaktadır. Vakıfbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisinin ayırt edici özelliklerinden biri olan esnek geri ödeme seçenekleri sayesinde krediden avantajlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi esnek geri ödeme seçenekleri arasında:

3 ay ertelemeli geri ödeme,

Artan taksitli geri ödeme imkânı,

Son kredi taksiti balon ödeme seçeneği,

Azalan taksitli ödeme,

Aylık eşit taksitli ödeme,

Değişken taksitli ödeme,

3 aylık periyotlar halinde eşit taksitli ödeme,

Yer almaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kapsamında bütçenize ve gelirinize en uygun ödeme planını seçerek kredi taksitlerinizi tercihlerinize göre belirleyebilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında çalışanlar ve emekliler avantajlı bir şekilde yararlanabilir.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi SMS İle Başvuru Yöntemi

Güncel Vakıfbank ihtiyaç kredisine iki farklı yöntem kullanarak kolayca başvuru yapabilirsiniz. İster Vakıfbank internet bankacılığı ile isterseniz de SMS ile Vakıfbank kredi başvuru yaparak anında kredinizin hesabınıza tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisine SMS ile başvurma yöntemi ise aralarında birere boşluk bırakarak:

KREDİ

T.C. kimlik numarası ve

Aylık gelir miktarı

Yazılarak 5724’e kısa mesaj gönderilir. SMS ile kredi ile kısa süre içinde bankaya kredi başvurunuzu iletmeniz mümkündür. Dilerseniz bankanın resmi internet sitesi üzerinden Hemen Başvur seçeneğini kullanarak ihtiyaç kredisi talebinde bulanabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Kampanya Detayları

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kapsamında:

Kampanya süresi ve kampanya kapsamında alınan ücret, faiz oranlarını banka değiştirme hakkına sahiptir.

Artan taksitli ödeme için müşteri gelir ve skoru banka tarafından değerlendirilir.

Kredi tutarı üzerinden %0,5 tahsis ücreti ile %5 oranında BSMV alınır.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile tüm ihtiyaçlarınız için 3 bin – 125 bin TL arasında avantajlı kredi kullanabilirsiniz.