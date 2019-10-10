Vakıfbank İndirim Haberi Geldi! Vakıfbank'tan 60 Ay vade %1,25 Faiz Oranı İle Taşıt Kredisi imkanı

Vakıfbank ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere başlattığı taşıt kredisi kampanyası kapsamında, 60 aya kadar vade imkânı ve %1,25 faiz oranlarıyla finansman sağlamaktadır. 60 aya varan vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile dildiğiniz ikinci el aracı uygun kredi desteği ile satın alabilirsiniz. Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, esnek geri ödeme seçenekleri de sunmaktadır.

Vakıfbank ikinci el araç kampanyasının yanı sıra, aynı oranlar sıfır km araçlar için de geçerlidir. Kredi kapsamında sunulan bazı oranlar ve şartlar, araç özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Vakıfbank araç kredisi taleplerinizi banka şubeleri üzerinden veya Vakıfbank resmi internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Kampanyası Ödeme Koşulları

Vakıfbank tarafından sağlanan taşıt kredilerinde müşteriler için avantajlı geri ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Bütçenizi sarsmayacak geri ödeme seçeneklerinden birini belirleyerek, 60 aya varan vade seçenekleriyle kredinizi Vakıfbank’tan alabilirsiniz. Vakıfbank ikinci el taşıt kredisi kampanyası kapsamında 5 farklı kredi taksitlendirme seçeneği sunulmaktadır.

Vakıfbank taşıt kredisi geri ödeme seçenekleri:

Aylık eşit taksitli ödeme imkânı,

Üç ay ödemesiz, eşit taksit seçeneği,

3 aylık dönemlerde ödeme,

Son taksit balon ödeme,

Değişken taksitli ödeme,

Olarak belirlenmiştir. Dilediğiniz marka ve model araç için Vakıfbank taşıt kredilerini kullanarak avantajlı geri ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında, kredi türü ve müşteri tercihlerine göre farklı şartlar ve oranlar uygulanabilir.

Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanya Koşulları

Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında hem sıfır km hem de ikinci el araçlar için farklı şartlar ve kampanya koşulları belirlenmiştir. Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında belirlenen kampanya koşulları:

Değeri 120 bin TL’yi aşan araçlarda, 120 bin TL’ye kadar olan kısım için %70, 120 bin TL’nin üstü olan kısım için %50 oranında kredi sağlanır.

Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan araçlar için 60 ay, 120 bin TL’nin üzerinde olan araçlar için 48 ay vade uygulanır.

Hayat sigortası kredi kapsamında zorunlu değildir.

Vakıfbank taşıt kredilerinden avantajlı seçeneklerle yararlanmak için kampanya koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Vakıfbank tarafından sunulan taşıt kredisi kampanyası kapsamında yüksek vade seçenekleri ve düşük faizler sunulmaktadır.

Vakıfbank taşıt kredilerinden yararlanmak için kampanya kapsamında belirlenen şartları sağlamanız gerekmektedir. Araç değerinin %70’ine kadar Vakıfbank taşıt kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz ve Maliyet Oranları

Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında belirlenen faiz ve maliyet oranları, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için hesaplanmıştır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinde yer alan güncel kampanya bilgilerine göre, Vakıfbank ikinci el araç kredisi kapsamında belirlenen maliyet ve faiz oranları:

Vade: 60 Ay

Faiz Oranı: %1,25

Kredi Tahsis Ücreti: 250 TL

Yıllık Faiz Oranı: %19,8519

Taksit Tutarı: 1.269,68 TL

Olarak hesaplanmıştır. Vakıfbank kampanyaları arasında sunulan ikinci el araç kampanyalı için bankanın belirlediği güncel faiz oranları ve maliyetler bu şekilde sıralanmaktadır.

Taşıt kredisi kapsamında talep edilen kredi tahsis ücreti kredi miktarının %0,5’i kadardır. Aynı zamanda kredi kapsamında banka tarafından %5 BSMV alınmaktadır. Vakıfbank iletişim kanallarını kullanarak kredi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Vakıfbank taşıt kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilir ya da Vakıfbank taşıt kredisi kampanya sayfası üzerinden internet başvurusu yapabilirler. Vakıfbank taşıt kredilerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.