VakıfBank, Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri sunuyor

Vakıfbank’tan otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası kapsamında uygun faiz oranları ve avantajlı geri ödeme koşullarıyla araç kredisi sunulmaktadır. Hem binek hem de ticari araçlarda geçerli olmak üzere %0,49 faiz oranlarıyla taşıt kredisi seçenekleri yer almaktadır. Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşteriler için sunulan kredi kapsamında, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markalarının desteklenmesi ve yerli üretime katkı sağlamak amacıyla kredi kampanyası başlatılmıştır.

Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyası kapsamında sekiz farklı otomotiv firmasının ticari ve binek araçları uygun kredi seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Türkiye’nin en köklü kamu banklarından biri olan Vakıfbank, yerli üretimin desteklenmesi için başlattığı kredi kampanyası kapsamında ayrıca 60 aya kadar vade seçenekleri sunmaktadır.

Vakıfbank Yerli Üretime Destek Taşıt Kredisi Anlaşmalı Firmalar

Vakıfbank Yerli Üretime Özel taşıt Kredisi Paketleri kampanyasıyla toplamda sekiz farklı firma ile anlaşmalı olarak hem binek hem de ticari araçlar için kredi desteği sunmaktadır. Türkiye’de üretim yapan anlaşmalı otomotiv firmalarının araçlarını uygun faiz ve geri ödeme seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Vakıfbank anlaşmalı otomotiv firmaları:

Binek Araçlar İçin: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais.

Ticari Araçlar İçin: Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Fiat.

Olarak belirlenmiştir. Anlaşmalı firmalar üzerinden ihtiyaçlarınıza yönelik aracı seçerek sıfır km araçlar için kredi desteği alabilirsiniz. Kredi kapsamında sunulan faiz oranları ve kredi miktarları firmaların araç modellerine göre değişiklik gösterebilir.

Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyası ile 120.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlanmaktadır. Kampanya 01 Ekim – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Bu tarihler içinde vatandaşların hem ticari hem de binek araçlar için uygun kredi kullanması mümkündür.

Vakıfbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Ödeme Seçenekleri

Vakıfbank özel taşıt kredisi kampanyası kapsamında düşük faiz oranları ve yüksek vade seçenekleriyle birlikte, yüksek kredi miktarları sunulmaktadır. Yılsonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında Türkiye’de üretim yapan sekiz farklı otomotiv firmasından araç alımları yapılabilmektedir. Otomotivde Yerli üretime Özel taşıt Kredisi Paketleri kampanyası kapsamında binek Araçlar İçin:

120.000 TL’ye kadar kredi desteği,

60 ay vade seçenekleri,

%0,49 - %0,69 faiz oranları,

Uygulanmaktadır. Ticari araçlar için:

72.000 TL – 120.000 TL kredi desteği,

30 – 60 ay vade seçenekleri ve

%0,49 - %0,69 faiz oranları,

Uygulanmaktadır. Vakıfbank ile anlaşmalı firmalar üzerinden yapacağınız araç alımları için belirlenen bu oranlar, araç modeline ve markalara göre değişiklik göstermektedir. Vakıfbank araç kampanyası binek ve ticari araçlarda geçerlidir.

Vakıfbank Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Başvuru Yöntemleri

Vakıfbank taşıt kredileri kapsamında sunulan yerli üretime özel kredi kampanyasından yararlanmak için başvuruların banka şubeleri üzerinden yapılması gerekmektedir. Bankanın hızlı başvuru yöntemleri geçerli değildir. Başvuru sırasında banka tarafından talep edilen belgeler:

Kimlik fotokopisi,

Adres teyit belgeleri,

Araç ruhsat fotokopisi,

Gelir durumunu gösterir belge,

Kredi başvuru formu,

Olarak belirlenmiştir. Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterileri için yerli üretime destek hedefiyle, Türkiye’de üretim gerçekleştiren otomotiv firmaları ile ortak kampanya başlatmıştır. 120 bin TL’ye kadar kredi desteği, %0,49 faiz avantajı ve 30 - 60 ay vade seçenekleriyle sunulan krediden 01 Ekim – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yararlanabilirsiniz.