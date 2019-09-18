Son Dakika
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı
Genç çift Huzurevi'nde düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi
"Türk insanı yaşlanmaya hazır değil!"
"Coğrafi işaretli ürünler" Ankara'dan dünyaya açılıyor
AK Parti ve MHP'liler Çamlıdere'de "Cumhur" pikniğinde buluştu
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi

VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.

Ekonomi 18.09.2019, 15:09 18.09.2019, 16:28
VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi
banner63

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF'e endeksli ticari kredi ürününü kullanıma sundu.

Geçen hafta kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik TLREF'e endeksli bono ihracına başlayan VakıfBank, yeni ürünüyle de ticari müşterilerine daha uzun vadelerde, piyasa koşullarına uygun değişken faizle borçlanma imkanı sunuyor.

- "TLREF'e endeksli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarının yaygınlaşması adına çok önemli bir boşluğu dolduran TLREF'e endeksli ürünleri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni kredi ürünüyle ticari işletmelerin, daha uzun vadelerde uygun koşullarda borçlanarak daha sağlıklı finansman yapısına sahip olabileceğini vurgulayan Üstünsalih, "Kredi faiz oranı gecelik olarak değişen bu ürünümüz sayesinde ekonomideki olumlu havaya bağlı olarak faiz oranlarında beklenen indirimlerden de işletmelerimiz bugünden faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, yakın dönemde spot kredi faiz oranlarında da indirime gittiklerini anımsattı.

Dengelenme sürecine sağlıklı bir şekilde devam eden milli ekonomideki tüm olumlu gelişmelerden müşterilerin de yararlanması adına hızlı ve etkin uygulamalara devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının politika faiz oranındaki indirimlerinin hemen ardından bireysel ve ticari kredi faiz oranlarında art arda indirimler geçekleştirdik. TLREF'e endeksli ürünlerimizle de ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün genişletiyoruz. Tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olma sorumluluğumuzla Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunma sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getiriyoruz."

#Abdi Serdar Üstünsalih #TLREF #vakıfbank
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@