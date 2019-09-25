VakıfBank Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi

VakıfBank’tan 725 milyon TL tutarında TLREF endeksli ilk sermaye benzeri tahvil ihracı VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türk bankaları arasında TLREF endeksli ‘ilk sermaye benzeri tahvil ihracı’ olan bu işlem, aynı zamanda sermaye rasyolarına da katkı sağladı” dedi.

VakıfBank, Eylül ayında gerçekleştirdiği TLREF endeksli bono ihraçlarının ardından bu defa da TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Türk bankaları arasında bir ilke imza atarak ‘TLREF endeksli katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı’ gerçekleştirdi. İşlemin başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “725 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip ihracın faiz oranı referans getiri +150 baz puan olarak belirlendi. Türkiye sermaye piyasalarında bir ilk olan ihraç, sadece sermaye rasyolarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bilançomuzdaki vade uyumunu artırıcı yönde etki sağlayacaktır’’ dedi.

“Türkiye’nin yenilikçi bankası olarak TLREF’in yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz”

VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Yatırım’ın ihraca aracılık ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, satışın yalnızca yurtiçindeki yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştiğini ifade etti.

Üstünsalih, sözlerini “Eylül ayında farklı yapı ve vadelerde gerçekleştirdiğimiz TLREF endeksli ihraçlarla referans faiz oranının sermaye piyasalarındaki kullanım alanını genişlettik. Ayrıca Bankamız fonlama yapısındaki çeşitliliğe de katkıda bulunduk. 10 yıl vadeli, 5. yılsonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 3 ayda bir kupon ödemeli bu işlem ile yatırım için uzun vadeli yüksek nitelikli TL cinsinden varlık arayan kurumsal yatırımcılara iyi bir alternatif oluşturduk. Yanı sıra sermaye piyasalarımızın derinleşmesi yönünde önemli bir adım daha atmış olduk. Önümüzdeki günlerde, TLREF endeksli ürünlerin yaygınlaştırılması da dâhil olmak üzere çeşitli yapılar altında mevduat dışı uzun vadeli kaynak alternatifleri üzerine yoğunlaşmaya devam edeceğiz’’ diye tamamladı.