VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak

Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi bankası VakıfBank, ülkemize yurt dışından kaynak getirmeye devam ediyor. VakıfBank, Çin Exim Bank ile ilişkileri geliştirmek, farklı ekonomik bölgelerden yatırımcı ve finans kuruluşlarına ulaşarak kaynak çeşitliliğini artırmak ve Çin ile ticaret işlemi gerçekleştiren müşterilerine destek olmak amacıyla imzaladığı kredi anlaşması ile 140 milyon ABD doları tutarında bir yıl vadeli yeni bir kaynak temin etti.

Söz konusu kredinin Çin Exim Bank ile gerçekleştirilen ilk işlem olmasının önemine değinen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Yurt dışından sağladığımız bu yeni kredi ile Bankamız kaynak yapısının coğrafi çeşitliliğini artırarak uluslararası yeni finans kuruluşlarına da ulaştığını, kaynak teminin de sınır tanımadığını görmüş olduk. Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank ile başlayan bu iş birliğimizin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesini bekliyoruz. Temin ettiğimiz söz konusu yeni kaynak, diğer muhabir bankalar ve yatırımcılar nezdinde de Türk bankacılık sektörünün ve Bankamızın kredibilitesine ve itibarına olumlu katkı sağlayacaktır’’ dedi.

“Farklı coğrafyalardan kaynak teminine devam edeceğiz”

140 milyon ABD doları tutarındaki kredi sayesinde VakıfBank’ın fonlama tabanının kaynak çeşitliliği açısından daha da zenginleştiğini ifade eden Üstünsalih, “VakıfBank olarak uluslararası piyasalardaki uzun vade ve uygun maliyetli fonlama alternatiflerini değerlendiriyoruz. Ayrıca farklı ekonomik bölgelerden yeni yatırımcı ve finans kuruluşlarına ulaşmak için coğrafi çeşitliliğe de önem veriyoruz. Yurtdışındaki farklı piyasalardan sağladığımız fonlarla dış ticareti finanse etmeye, milli ekonomimize ve reel sektöre destek olmaya ve Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.