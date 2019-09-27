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VakıfBank’tan emlak vergisi ödemelerine hızlı çözüm
-Sektörde ilk kez ‘Yerel Yönetimler Bankacılığı’ hizmeti veren VakıfBank, dijitalleşmeyi merkeze alan çağdaş bankacılık uygulamalarıyla hem belediyelerin hem de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor -VakıfBank, tüm dijital kanalları ve ATM’lerinden emlak vergisi ödeme imkanı sunuyor
Ekonomi 27.09.2019, 12:26
İSTANBUL(AA) - VakıfBank, belediyelere ve emlak vergisi mükelleflerine önemli bir kolaylık sağladı.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, emlak vergisi ödemeleri artık VakıfBank’ın tüm dijital kanallarından ve yaygın tüm ATM’lerinden yapılabiliyor. Bankada hesap açma zorunluluğu olmadan ATM’lerden nakit para ya da VakıfBank Mobil’de bulunan herhangi bir hesabı kullanarak işlemler gerçekleştirilebiliyor. VakıfBank’ın belediyelere yönelik geliştirdiği teknolojik çözümü ile tek merkezden tahsilat zorluğu ortadan kalkıyor ve belediyelerin de işi kolaylaşıyor. Mükelleflere kolaylık sağlanırken emlak vergileri zamanında tahsil ediliyor.
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