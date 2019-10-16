VakıfBank’tan yüzde 0,49-0,69 oranlı düşük faizli traktör kredisi

VakıfBank, otomotivde yerli üretime destek olan taşıt kredisi kampanyasına traktörü de ekledi. Yüzde 0,49-0,69 oranlı düşük faizli traktör kredisi, anlaşmalı markalardan 0 kilometre alımlarında geçerli olacak. Kampanya ile çiftçiye 5 yıl vade ve hasatta ödeme imkânı da sunulacak.

Bitkisel üretimden seracılığa, küçük ve büyükbaş hayvancılıktan kümes hayvancılığına kadar çiftçinin de yanındaki güç olan VakıfBank, son olarak otomotivde yerli üretimi desteklemek amacıyla uyguladığı taşıt kredisi kampanyasını traktör kredisiyle genişletti. Buna göre anlaşmalı markalardan 0 km traktör alımlarında 0,49 - 0,69 bandında değişen faiz oranı uygulanacak. 100 bin TL üst limitli traktör kredisi 5 yıl vadeli yılda bir ödemeli olacak.

Tarım kredisiyle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi,“VakıfBank olarak özellikle değer üreten, bunu da yerli kaynak kullanımıyla sağlayan her kesimin yanındayız. Bu sebeple tarım sektörü de stratejik alanlarımızdan biri durumunda” dedi.

“Kredi ödemeleri hasat zamanı yapılacak”

VakıfBank olarak çiftçinin yanında olmaktan mutluluk duyduklarına dikkat çeken Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizin, çiftçilerimizin Türkiye ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Devreye aldığımız bu kampanyamızla isteyen çiftçilerimiz anlaşmalı yerlerden yerli üretim traktörlerini, çok uygun faiz ve ödeme seçenekleriyle Bankamızdan alabilecek. Yılda bir kez ödeme imkânı sunduğumuz çiftçiler, kredi ödemelerini hasat zamanlarına göre ayarlayabilecek.”

“5 yılda 200 bin yeni çiftçi müşterimiz oldu”

VakıfBank olarak tarım bankacılığı kapsamında sundukları hizmetlerin traktör kredisi ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Çelebi, son 5 yıl içinde çiftçiler için 30’dan fazla yılda bir ödemeli kredi, TMO Kart, TARSİM, Mobil Şube ile masrafsız işlem gibi çok sayıda ürün ve hizmet geliştirdiklerine vurgu yaptı. “Bunlar içinde TarımKart ayrı bir öneme sahip. Çiftçilerimizin TarımKart ile ayrıca gübre, yem, mazot gibi her türlü tarımsal girdi alımlarını, 6 aya kadar faizsiz kredi ile karşılama imkânları var” diyen Çelebi, sözlerini şöyle noktaladı:

“Çiftçilerimiz TarımKart ile Petrol Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Kooperatifleri, TARİŞ, yem ve gübre bayileri gibi 5 binden fazla anlaşmalı marka ve kuruluştan faydalanabiliyor. Bu kartını tüm banka ATM’lerinde nakit kredi çekmek için de kullanabiliyor. Elektrik, telefon, Bağ-Kur borçları da bu kartla ödenebiliyor. TarımKart’ta dosya masrafı veya yıllık kart ücreti gibi isimler altında herhangi bir masraf da almıyoruz. Kart başvurusunda bulunan çiftçilerimizin talebini 5 dakika içinde sonuçlandırıyoruz. Çiftçilerimiz kefilsiz ve ipoteksiz anında verdiğimiz kartı, o gün kullanmaya başlayabiliyor. VakıfBank olarak yaz, kış çiftçimizin yanındaki güç olduk, köy köy gezdik. Bu çalışmamız meyvesini verdi, çiftçilerimiz TarımKart’ı sevdi. Şu an 200 binden fazla çiftçi müşterimiz var.”a