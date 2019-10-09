Varank, “Bölgemizdeki sıcak gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bölgemizde bir takım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye, ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor" dedi.

Makine sektörünün Ege Bölgesi’ndeki en büyük buluşması MAKTEK İzmir Fuarı, kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fuar İzmir’de düzenlenen MAKTEK İzmir Fuarı’nın açılışına katıldı. Bakan Varank, iş dünyasına şu sözlerle seslendi:

"Bölgemizde bir takım sıcak gelişmeler yaşanıyor ama hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye, ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor. Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir göstergesi. Her gün medyadan yeni yatırım yapacak ya da yatırımlarını artıracak uluslararası firmaların haberlerini sizler de okuyorsunuzdur. Ülkemize artan bu ilginin devamı gelecek. Bakın, faizler ve enflasyon düşüyor. Sektörel güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi sektöründe yeni siparişler artıyor. Türk Lirası’nın yanında kuvvetle durmaya devam edin. Önümüzdeki dönem, Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikâyesine inşallah tüm dünya şahit olacak.”

17 ÜLKEDEN 370 FİRMA

Fuar hakkında bilgi veren Bakan Varank, “17 ülkeden 370 firmaya ev sahipliği yapacak olan MAKTEK İzmir 2019, 35 bini aşkın ziyaretçisiyle 500 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturmayı hedefliyor. Sektör temsilcileriyle yeni işbirliklerine kapı aralayacak bu fuar, ayrıca savunma sanayinde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki etkileşimi de artıracak. Altını çizerek bahsetmemiz gereken bir husus da; İzmir ve çevre illerdeki meslek ve teknik lise öğrencilerinin MAKTEK İzmir 2019’a katılıyor olması. Bu konuda lojistik desteğin tamamını üstelenen organizatörlere hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“ARA ELEMAN KAVRAMINI SEVMİYORUM”

“Ara eleman” kavramını kullanmayı sevmediğini belirten Bakan Varank, “Güçlü bir sanayi için aranan elemanlara, nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Bunun yolu da iyi tasarlanmış bir mesleki eğitimden geçiyor. Gençlerin mesleki eğitime yönelmesi; istihdam-eğitim bağlantısının güçlenmesi ve kaliteli istihdamın artırılması açısından çok önemli. İşte bunun gibi fuarlar da, gençlere kattığı yeni vizyon ve perspektifle, gelecek kararlarını şekillendirmede mutlaka etkili olacaktır” diye konuştu.

Makine sektörünün yılın ilk 8 ayında 12 milyar dolarlık ihracat hacmiyle, geçen senenin aynı dönemindeki performansını geride bıraktığını hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Sektörün bugünlere gelmesinde verdiğimiz desteklerin önemli bir kaldıraç etkisi oldu. Yatırım teşviklerimizde makine sektörü öncelikli bir yere sahip. Makine imalatı yatırımlarını 4. bölge desteklerinden faydalandırıyoruz. Ayrıca, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle üretilen projeler 5. bölge teşviklerden yararlanabiliyor. Eğer yaptığınız makine yatırımı belli kriterleri sağlıyorsa stratejik yatırım teşviki de alabiliyor.”

31 MİLYARLIK YATIRIMA TEŞVİK

Bugüne kadar sektörün 31 milyar liralık yatırımına teşvik verdiklerini ve bu sayede 50 binin üzerinde istihdam oluşmasına katkı sunduklarını ifade eden Bakan Varank, “Makine sektörü, AR-GE teşviklerinde ilk sırada yer alıyor. Ülke genelindeki bin 100’ün üzerindeki AR-GE merkezinin, yüzde 15’i makine alanında yeni teknolojiler geliştirmek için çalışıyor. Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler; KOSGEB’in 10 farklı destek programına başvurabiliyor. Son 3 senede 8 binin üzerinde KOBİ’ye ülkemizde makine üretsinler diye kaynak aktardık. Benzer şekilde TÜBİTAK kanalıyla da 17 senede, makine sektöründeki 3 binin üzerindeki projeye 1,5 milyara yakın destek verdik” dedi.

“YURT İÇİ ÜRETİMİMİZ, MEVCUT TALEBİ KARŞILAMADA OLDUKÇA YETERSİZ”

Sektörün daha da ileriye gidebilmesi için takım tezgâhlarının ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz makine yapan makineler, yani takım tezgâhları, sanayinin tüm aşamalarında kullanılıyor. Çin, Almanya, Japonya ve Kore dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerin başında geliyor. Bahse konu ülkelerin ortak özelliği, sanayi öncülüğünde kalkınmada ciddi başarılara imza atmış olmaları. Yani zenginliklerini sanayilerine borçlu olmaları. Türkiye’ye baktığımızda, ilk takım tezgâhının 1984’de devlet tarafından üretildiğini görüyoruz. Zaman içinde sanayinin gelişmesi, özellikle beyaz eşya, otomotiv yan sanayi ve havacılık sektörlerindeki ilerlemeler, bu alandaki talebi de artırdı. Yurt içi üretimimiz, mevcut talebi karşılamada oldukça yetersiz. İşte bu yüzden, takım tezgâhlarını da içine alan makine sektörünü; 11. Kalkınma Planı ile 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde öncelikli sektör olarak ilan ettik. Hedefimiz sanayide kilit rol üstlenen bu sektörde yurt içi katma değeri, rekabetçiliği ve verimliliği artırmak. Dijital dönüşümü dikkate alarak ve yıkıcı teknolojileri kullanarak inovatif ürünler geliştirilmesini sağlamak.”

“KAPSAMLI BİR STRATEJİ HAZIRLADIK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir’in önemine vurgu yaparak İzmir’in ekonomik gelişiminin ve geleceğinin mevcut olanla tarif etmenin eksik olacağı belirtti. İzmir’in kimliğini gün yüzüne çıkarmak için ekonomiyi mevcut yaklaşımların gölgesinden çıkararak değerlendirmek gerektiğini belirten Başkan Soyer, “Ekonomiyi; doğayla, demokrasiyle, kültür sanatla birlikte ele almak gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir strateji hazırladık. Amacımız, İzmir’in tarihsel geçmişinin gün yüzüne çıkarmak ve ekonomik kırılganlıklara karşı şehri dirençli kılmak. Dünyanın farklı yatırımcı ve inovasyonlarını İzmir’e çekmeyi hedefliyoruz. Bunu sağlamanın yolu ekonomiyi tek başına değil, İzmir için düşündüğümüz tüm stratejik hedeflerimizle bütün olarak ele almak. Fuarın böyle amaca hizmet edeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

500 MİLYON DOLARLIK İŞ HACMİ HEDEFLENİYOR

Konuşmaların ardından protokol tarafından fuarda yer alan stantlar gezildi. Takım tezgahları sektörünün en büyük buluşma platformlarından biri olan ve dört gün sürecek MAKTEK Fuarı kapsamında sektör, 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Makina İmalatçılar Birliği (MİB) Emre Gencer, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık da açılış törenine katıldı.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)