"Vestel Proje Ortağım", yeni ürün ve teknolojilerle ISK-SODEX'te

İSTANBUL (AA) - "Vestel Proje Ortağım", Avrupa'nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-SODEX İstanbul Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, ISK-SODEX İstanbul Fuarı, bu yıl da ulusal ve uluslararası markaları bir araya getiriyor.

Kurumsal projelere A’dan Z’ye teknolojik çözüm sunmak ve ihtiyaçlara cevap vermek için çalışan "Vestel Proje Ortağım", TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Avrupa'nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-SODEX İstanbul 2019’da iklimlendirme sektörünün önemli temsilcileri ve katılımcılarıyla buluşuyor.

Vestel'in üretim gücü ve teknoloji bilgisinden yararlanarak hayata geçirilen "Vestel Proje Ortağım", fuardaki 200 metrekarelik stant alanında ürün ve çözümlerini ziyaretçilere sunuyor.

Bugün başlayan fuar, 5 Ekim'de sona erecek.





- Üretim gücü ve mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor





Tüm kurumsal ve bireysel projelerin en yüksek teknolojiye ulaşması için çözümler geliştiren "Vestel Proje Ortağım"; fuardaki standında tasarım, verimlilik ve performans kriterleriyle ön plana çıkan VRF iklimlendirme ürünlerinin yanı sıra projelerde tamamlayıcı olarak konumlandırılan LED aydınlatma ve dijital ekran çözümlerini de sergiliyor.

Vestel'in yeni çıkaracağı A++ enerji sınıfı, yüksek verimliliği ve şık tasarımıyla dikkati çeken yerli üretim multi inverter klimalar ve Vestel VRF ailesinin yeni üyesi V6 serisi dış üniteler, fuarda sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

"Vestel Proje Ortağım"ın, kendi alanında uzman ekipleri önce keşif turu yaparak ihtiyaçları tespit ediyor, ihtiyaca uygun ürünler tasarlıyor.

İş ortaklarına her aşamada çözüm üreten, projelere tasarım aşamasından itibaren mühendislik desteği veren "Vestel Proje Ortağım", hem üretim gücü hem mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor.