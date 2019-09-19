VİOP'ta endeks kontratı bugün düşüşte
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında, 127.800 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.
Fed'in karar metni ve üyelerin projeksiyonlarının gelecek dönem para politikasının seyri açısından belirgin bir işaret vermediğini ifade eden analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını söyledi.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 130.500 seviyesinin direnç, 126.700 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
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