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VİOP'ta endeks kontratı bugün düşüşte

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekonomi 19.09.2019, 09:36 19.09.2019, 10:02
VİOP'ta endeks kontratı bugün düşüşte

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında, 127.800 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 126.400 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 127.925 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.

Fed'in karar metni ve üyelerin projeksiyonlarının gelecek dönem para politikasının seyri açısından belirgin bir işaret vermediğini ifade eden analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını söyledi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 130.500 seviyesinin direnç, 126.700 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
 

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