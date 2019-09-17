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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 128.900 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta...

Ekonomi 17.09.2019, 09:37 17.09.2019, 10:06
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 128.900 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan altında, 128.900 seviyesinde işlem görüyor.

Dün azalan küresel risk iştahı ve artan jeopolitik riskler nedeniyle satış ağırlıklı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 azalışla 129.200 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısının gündemin odağında yer aldığını kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 130.500 ve 132.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 128.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

#BIST #Piyasalar #VİOP
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