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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 127.300 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekonomi 08.10.2019, 09:39 08.10.2019, 09:56
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 127.300 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 900 puan altında, 127.300 seviyesinde dengelendi.

Dün gün içinde 131.250 puana kadar çıkan endeks kontratı, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 128.200 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin jeopolitik risk algısını ve buna bağlı olarak da piyasalardaki oynaklığı artırdığını ifade ederek, bugün konuyla ilgili haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 127.000 ve 125.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 131.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST #Piyasalar #VİOP
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