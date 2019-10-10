Son Dakika
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 124.600 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta...

Ekonomi 10.10.2019, 09:40 10.10.2019, 09:52
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 124.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 124.600 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 azalışla 124.750 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başlamasının ardından ABD başta olmak üzere batılı ülkelerden gelen açıklamalar ve yürütülen diplomasinin piyasaların odağında yer aldığını bildirdi.

Bugün ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, veri gündeminde ise ABD'nin enflasyon ve İngiltere'nin sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.600'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 123.800 ve 122.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#BIST #Piyasalar #VİOP
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@