VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 119.000 puana geriledi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında 119.000 puan seviyelerinde işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 119.100 puandan tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı gelişmeleri ve Brexit kördüğümü ile İran ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin piyasalardaki risk iştahını azalttığını bildirdi.

Endeks kontratının iki günlük düşüşünün ardından bugün tepki alımlarının gelebileceğini kaydeden analistler, yurt içinde dış ticaret verileri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.200 puanın destek, 121.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.