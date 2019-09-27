VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - 26 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 128.800 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.700,...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 128.800 seviyesinden alıcı buluyor.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.700, en yüksek 128.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 128.800 seviyesinde dengelendi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunulması ve İngiltere'de devam eden siyasi belirsizliklere karşın ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle küresel piyasaların sakin bir seyir izlediğini kaydetti.
Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 130.000 seviyelerinin direnç, 127.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
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