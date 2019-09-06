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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 127.200 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.075,...

Ekonomi 06.09.2019, 09:38 06.09.2019, 09:50
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 127.200 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.075, en yüksek 127.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 127.200 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 127.275 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.400 ve 128.000 seviyelerinin direnç, 125.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST #Piyasalar #VİOP
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