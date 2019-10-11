VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 124.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 525 puan üzerinde, 124.000 seviyesinde dengelendi.

Dün 121.850 puana kadar gerileyen endeks kontratı, son yarım saatte kayıpların bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 azalışla 123.475 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Barış Pınarı Harekatına ilişkin gelişmeler ve ödemeler dengesi verilerinin, yurt dışında ise ABD ve Çinli yetkililer arasında dün Washington'da başlayan ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 123.200 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu belirten analistler, 125.500 ve 126.200'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermişti.