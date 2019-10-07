VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 128.500 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında, 128.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 128.700 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Suriye sınırına ilişkin gelişmeler, yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve 10 Ekim'de ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin yanı sıra yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 125.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 131.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.