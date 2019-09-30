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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 132.700 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta...

Ekonomi 30.09.2019, 09:34 30.09.2019, 09:43
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 132.700 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 132.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 475 puan üzerinde, 132.700 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde hızlı yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,60 artışla 132.225 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Yeni Ekonomi Programı (YEP), yurt dışında ise yoğun veri takviminin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 134.200 direncinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 130.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ekonomi #VİOP #endeks #borsa istanbul #Piyasalar #BIST
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