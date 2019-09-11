Son Dakika
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü Kazası: 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret etti
Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
Venezuela, savaşa hazırlanıyor
Kerbela’da 3 günlük yas ilan edildi
Avcılar’da İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı: 7 yaralı
Dış ticaret endeksleri
Borsa güne yükselişle başladı
Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 128.700 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta...

Ekonomi 11.09.2019, 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
banner63

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 128.700 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde, 128.700 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 128.500 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.800 puanın direnç, 127.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#BIST #Piyasalar #VİOP
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@