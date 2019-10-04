Wolkswagen Grubundan Akyurt ve Çubuk'a büyük yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "na ait MAN anonim şirketine Akyurt ve Çubuk’ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Resmî gazetede yayınlandı. 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" dedi.

(İHA)