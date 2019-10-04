Son Dakika
Kadıköy'de Fenerbahçe şokta: 0-1
Comolli’den futbolculara yakın takip
Wolkswagen Grubundan Akyurt ve Çubuk'a büyük yatırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam’da
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
HSK'den “savcıya rüşvet teklifi“ iddialarına ilişkin açıklama

Wolkswagen Grubundan Akyurt ve Çubuk'a büyük yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Wolkswagen grubuna ait MAN anonim şirketine Akyurt ve Çubuk’ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Resmî gazetede yayınlandı. 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" dedi.

Ekonomi 04.10.2019, 20:59 04.10.2019, 21:12
Wolkswagen Grubundan Akyurt ve Çubuk'a büyük yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Wolkswagen grubuna ait MAN anonim şirketine Akyurt ve Çubuk’ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Resmî gazetede yayınlandı. 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" dedi.

(İHA)

#Wolkswagen Grubu #Sanayi Bakanı Mustafa Varak
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@