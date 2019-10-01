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WTO, küresel ticarete ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü

- Dünya Ticaret Örgütü, nisanda yüzde 2,6 seviyesinde olan 2019 küresel ticaret hacmindeki büyüme tahminini yüzde 1,2'ye çekti - 2020 yılına ilişkin küresel ticaret hacmindeki büyüme tahmini de yüzde 2,7'ye düşürüldü

Ekonomi 01.10.2019, 15:42
WTO, küresel ticarete ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
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LONDRA (AA) - Dünya Ticaret Örgütü (WTO), küresel ticaret gerilimleri nedeniyle 2019 ve gelecek yıla ilişkin küresel ticaret artışı öngörülerini aşağı yönlü revize etti.

WTO'dan yapılan açıklamada, nisanda yüzde 2,6 seviyesinde olan 2019 küresel ticaret hacmindeki büyüme tahmininin yüzde 1,2'ye çekildiği belirtildi.

Açıklamada, 2020 yılına ilişkin küresel ticaret hacmindeki büyüme tahmininin ise yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,7'ye düşürüldüğü bildirildi.

WTO ekonomistlerine göre, 2020 yılına ilişkin beklentilerin ticari ilişkilerin normale dönülmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, küresel ekonomide risklerin halen yüksek seviyede seyrettiği kaydedildi.

Küresel ticarette sipariş verilerine bakıldığında, endişe verici bir resmin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısındaki gelişmelerin etkisiyle hemen her bölgede ithalat ve ihracatın büyümesinde yavaşlamanın görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, küresel ekonomik büyümenin bu yıl ve 2020'de yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

WTO Direktörü Roberto Azevedo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "(Ticari) Görünümdeki kararma cesaret kırıcı olsa da beklenmiyor değildi. Direkt etkisinin dışında işletmeler, verim artırıcı bazı yatırımları artan belirsizlikler nedeniyle erteliyorlar." ifadelerini kullandı.

Azevedo, küresel ticarette karşılıklı ticari gerilimlerin ortadan kalkmasının oluşan maliyetlerin de ortadan kaldırılmasına imkan tanıyacağını kaydetti.

#küresel büyüme #ticaret #WTO
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