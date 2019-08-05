Yabancı para fonlarında zorunlu karşılık oranları, 100 baz puan artırıldı
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığı açıklandı. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada,...
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nca finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığı açıklandı.
Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir" denildi.
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