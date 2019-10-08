Yabancı yatırımcı borsada 8 ayın en güçlü alımını eylül ayında yaptı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da temmuz ve ağustos aylarında toplam 528 milyon dolarlık net satım yapan yabancı yatırımcılar eylülde bu satışların 311 milyon dolarlık kısmını geri aldı. Yabancı yatırımcının eylüldeki 311 milyon dolarlık alışı, ocak ayından bu yana en yüksek tutarlı alıma işaret etti.

Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri işlemlere bakıldığında ise eylül ayını toplamda 153 milyon dolarlık satışla tamamladıkları görüldü. 2018'in 9 ayında toplam 2,1 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, bu yılın aynı döneminde oldukça sınırlı tutarda satış tarafında yer almaları dikkati çekti.

BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle eylülde Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz ayında başlayan faiz indirimine eylülde devam etmesi, enflasyonun tek haneye gerilemesi ve döviz kurlarının sakin seyrinin desteğini alan yabancı yatırımcının eylüldeki alımlarının, ekimde de devam edebileceği öngörülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve dünya genelinde etkili olan faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarını destekleyeceğini ifade etti.

Fed'in yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminin proaktif adımları ile Türk lirası varlıklarda sağlanan sakin seyrin yabancı yatırımcıları alım yönünde destekleyeceğini bildirdi.

- Yabancılar eylülde en çok BİM aldı





BİM Mağazalar, 80,1 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Pegasus, 38,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde BİM Mağazalar'ı, 58,6 milyon dolar ile Halkbank, 44,7 milyon dolar ile Türk Hava Yolları, 39,9 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 35,5 milyon dolar ile Tüpraş izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Pegasus ardından eylülde en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 28,6 milyon dolar ile İş Finansal Kiralama, 20,6 milyon dolar ile Tekfen Holding, 17,5 milyon dolar ile Koza Altın ve 13,2 milyon dolar ile Turkcell oldu.





Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 2019 yılına ilişkin aylık yabancı yatırımcı net alış ve satışları ile BIST 100 endeksinin değişimleri şöyle:

Ay Net Alış/Satış (Milyon Dolar) Toplam Alış/Satış (Milyon Dolar) BIST 100 Fark (TL) BIST 100 Fark (Dolar) Ocak 798 798 14,03 16,85 Şubat 111 909 0,44 -2,82 Mart -659 250 -10,28 -13,84 Nisan 8 258 1,74 -5,19 Mayıs -345 -87 -5,06 3,02 Haziran 151 64 6,51 7,38 Temmuz -80 -16 5,80 9,70 Ağustos -448 -464 -5,25 -9,37 Eylül 311 -153 8,60 12,27