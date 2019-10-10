Yapı Kredi Bankasından Cazip Faiz oranlı 48 aya varan taşıt kredisi imkanı

Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi kampanyası kapsamında ister sıfır km isterseniz ikinci el taşıt alımlarınız için kefilsiz ve ekspertiz olmadan, 48 aya kadar vade seçenekleriyle kredi alabilirsiniz. Sıfır km araçların yanı sıra, 10 yaşına kadar ikinci el araçlarda da geçerli olan kampanya dâhilinde avantajlı faiz oranları sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan taşıt kredisi kampanyasından %1,59’dan başlayan faiz oranlarıyla yararlanabilirsiniz.

Bireysel veya ticari araç alımları için geçerli taşıt kredisi kampanyası, anlaşmalı firmalardan yapılacak alımlar için oldukça avantajlı bir hale getirilmiştir. Çeşitli firmalar üzerinden yapacağınız taşıt alımları için, daha düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme imkânlarından yararlanmanız mümkündür.

Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Kampanya Detayları

Yapı Kredi Bankası taşıt kredileri kapsamında birbirinden avantajlı ödeme seçenekleri ve avantajlı faiz oranları uygulanmaktadır. Yapı Kredi Bankası taşıt kredileri aynı zamanda anlaşmalı firmalar üzerinden yapılan araç alımları için de geçerli olmaktadır. Anlaşmalı firmalar üzerinden yapacağınız alımlar için indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi kampanyası özellikleri:

48 aya kadar vade uygulanır.

2. el araç kredisi sadece 10 yaşına kadar araçlarda kullanılabilir.

Çeşitli firmalara uygulanan taşıt kredisi kampanyası ile daha düşük faiz oranları sunulur.

Bireysel ve ticari araç alımları için kullandırılabilir.

0 – 2. El araçlarda geçerlidir.

Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi aynı zamanda, Ford Finans ve Ford Mavi Plan kapsamında da avantajlı krediler sağlanmaktadır. Yapı Kredi Bankası ve çeşitli firmalarla ortak yürütülen faaliyetlerle istediğiniz otomobili avantajlı seçeneklerleler satın alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bireysel Taşıt Kredisi Örnek Maliyet Oranı

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyası kapsamında avantajlı faiz oranları ve uzun vade seçeneklerinin yanı sıra, esnek geri ödeme seçenekleri de sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası bireysel taşıt kredisi kampanyası kapsamında bankanın 0 km araçlar için belirlediği örnek maliyet tablosuna göre:

24 – 48 ay vade,

%1,59’dan başlayan faiz oranları,

105 TL toplam masraf,

%26,7321 yıllık maliyet oranı

Uygulanmaktadır. 20 bin TL kredi için hesaplanan bu oranlara göre düşük faiz ve uzun vadeler dikkat çekmektedir. 10 yaşına kadar 2. El araçlarda da aynı oranlar geçerli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası ticari taşıt kredilerinde ise oranlar farklılık gösterebilir. Banka tarafından kullandırılacak kredi miktarı ve firma özelliklerine göre masraf ve oranlarda değişiklik olabilir.

Yapı Kredi Taşıt Kredisi Başvuru İçin Gerekli Belgeler

İster sıfır km isterseniz de ikinci el, ticari veya bireysel araç alımlarınız için Yapı Kredi Bankası tarafından avantajlı taşıt kredisi sunulmaktadır. Yapı Kredi şubeleri üzerinden kredi başvurularınızı yaparak, hayalini kurduğunuz araca avantajlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası taşıt kredisi başvuru sırasında banka tarafından talep edilen başlıca belgeler arasında:

Kimlik fotokopisi,

Gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası, kira gelir kontratı vb.),

İkametgâh belgesi veya son aylara ait fatura,

0 km araçlar için proforma fatura ve asıl fatura,

İkinci el araçlar için araç ruhsatı ve en çok 15 gün önce noterde alımı yapılmış araç alım sözleşmesi,

Yer almaktadır. Banka tarafından bu belgelerin yanında ilave belgeler de talep edilebilir. Bankanın gerekli görmesi halinde kefil ve teminata ilişkin belgeler de talep edilebilir.