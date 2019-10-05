Yapı Kredi'den faiz müjdesi! Yapı Kredi %1,26 Faizli Konut Kredisi kampanyası

Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirim kapsamında 100.000 TL’ye kadar %1,26 faiz oranlarıyla konut kredisi avantajı sunulmaktadır. Kamu ve özel bankaların kredi faizlerini indirmesinin ardından başlayan kampanya kapsamında, Yapı Kredi Bankası tarafından 120 ay vade seçenekleriyle konut kredisi sunulmaktadır. Konut kredisi kampanyası kapsamında avantajlı geri ödeme seçenekleri de sunulmaktadır.

Yapı Kredi tarafından sağlanan konut kredisi ile dilediğiniz eve avantajlı oranlarla sahip olabilirsiniz. 120 aya kadar vade ve düşük faiz oranlarıyla konut kredisi taleplerinizi ister Yapı kredi mobil şube isterseniz de internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası tarafından konut kredisi kampanyası kapsamında hızlı başvuru yöntemi ile kısa süre içinde kredi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Kampanya Detayları

Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan düşük faizli ve yüksek vadeli konut kredisi kampanyası kapsamında birçok farklı avantaj sağlanmaktadır. Buna göre kampanya detayları:

En fazla 120 aya kadar vade uygulanır,

Kredi kullanılacak evin %80 değerine kadar kredi kullandırılır,

Vade sonu için belirlenen azami yaş 70’dir,

Kredi taksit ödemeleri özel olarak belirlenebilir,

Yatırım amacıyla veya tek başına ev alamayacak kişiler iki kişi olarak kredi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası tarafından sağlanan konut kredisi kampanyası kapsamında ister ara ödemeli isterseniz de erken ödemeli olarak ödeme planı oluşturabilirsiniz. Belirlediğiniz dönem ve miktarlarda ödeme gerçekleştirmeniz de mümkündür.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Ödeme Tablosu

Yapı Kredi Bankası konut kredisi kampanyası kapsamında düşük faiz ve yüksek vade seçenekleri sunmaktadır. Yapı Kredi Bankası tarafından belirlenen örnek ödeme tablosuna göre dileyen müşteriler için 60 – 120 ay vade seçeneği uygulanabilir. Ödemelerini daha kısa sürede yapmak isteyen kişiler için 60 ay vade uygulaması mümkündür.

Yapı Kredi Bankası konut kredisi kampanyası kapsamında banka tarafından oluşturulan örnek ödeme tablosuna göre 100.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi için:

Faiz Oranı: %1,26

Toplam Masraf: 1.435 TL

Aylık Maliyet Oranı: %1,3878

Yıllık Maliyet Oranı: %16,6536

Taksit Tutarı: 1.620,71

Olarak hesaplanmıştır. Oranlar vade seçeneklerine ve kredi miktarına göre değişiklik göstermektedir. Toplam masraflar içinde:

Tahsis Ücreti: 500 TL,

Ekspertiz Ücreti: 750 TL,

İpotek Tesis Ücreti: 185 TL

Olarak belirlenmiştir. Masraflar kredi miktarı ve kampanya detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Yapı Kredi şubeleri üzerinden kampanya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Konut Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Yapı Kredi Bankası konut kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler internet şubesi veya mobil şube üzerinden başvurularını iletebilirler. Ancak, asıl başvuru için banka şubeleri üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. Yapı Kredi tarafından başvuru sırasında istenen başlıca belgeler arasında:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, vergi levhası vb.)

Güncel ikametgâh belgesi veya son 3 aya ait kişiye ait fatura (elektrik, doğalgaz vb.)

Satın alınmak istenen konut tapusu

Yer almaktadır. Söz konusu belgelere ek olarak Yapı Kredi Bankası tarafından kefil veya teminata ilişkin ek belgeler talep edilebilir.

Yapı Kredi Konut Kredisi Başvuru Yöntemi

Yapı Kredi konut kredisine başvurular elektronik ortam üzerinde de yapılabilmektedir. Banka şubelerinin yanı sıra:

Yapı Kredi İnternet Bankacılığı,

Yapı Kredi Mobil Şube,

Mortgage Satış Otomasyonu