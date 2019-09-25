Yapı Kredi World Kredi Kartı başvuru nasıl yapılır?

Türkiye'nin paro özellikli tek kredi kartı olan Yapı Kredi Worldcard, tüm müşterilerine ayrıcalıklarla dolu yepyeni bir dünyanın kapısını açmaktadır. Bir nevi mavi bir yıldız görünümündeki paro ile tüm alışverişlerinizde ekstra paropuan, kampanya ve indirimler kazanabilirsiniz. Yapı Kredi Worldcard ile yaptığınız alışverişlerde sadece Worldpuan ve Worldtaksit kazanmakla kalmayıp aynı zamanda kartınızın paro özelliğ isayesinde ekstra puanlar da toplayabilirsiniz. Kazandığınız paropuanları, sadece paropuan kazandığınız Paro Yıldızlar Topluluğu üye işyerlerinde yapacağınız alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

25 yıldır Türkiye'nin en çok yerinde, en çok kişiye, en çok kazandıran tek kredi kartı Worldcard ile ayrıca taksit imkanlarından da yararlanabilirsiniz. World üye işyeri ağında bu kazançlarınızı dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

Worldcard Restoran Harcamalarınıza 50 TL Worldpuan Hediye Kampanyası

20 Eylül -30 Eylül 2019 tarihleri arasında World üye işyerlerinde yapacağınız kafe ve restoran sektörü harcamalarınızın %10'u değerinde, toplamda 50 TL worldpuan hediye kampanyası devam etmektedir. Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken World Mobil uygulaması üzerinde yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklamaktır. Kampanya koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

Kampanya 20 - 30 Eylül 2019 tarihinde geçerlidir.

50 TL Worldpuan hediye kampanyası, kafe, bar ve restoran sektörlerindeki Yapı Kredi POS’larında yapılacak alışverişler yapılacak harcamalar için geçerlidir.

Kampanyaya yalnızca World Mobil uygulaması üzerinden katılım yapılabilecektir.

Kampanya müşteri bazındadır, bir müşteri en fazla 50 TL Worldpuan kazanabilir.

Kampanyaya tek seferde gerçekleştirilen 50 TL ve üzeri işlemler dahil iken nakit çekim, mail order işlemleri, iade ve puan kullanım işlemleri dahil değildir.

Kampanya dahilinde müşterilerin kazanımları Worldpuan’ların son kullanma tarihi 14 Ekim 2019’dir. Bu tarihe kadar kullanılmayan Worldpuanlar geri alınacaktır.

Worldcard Deichmann Harcamalarına Özel Peşin Fiyatına 8 Taksit Kampanyası

World üye işyerleri arasında olan Deichmann mağazalarında yapılacak harcamalara özel peşin fiyatına 8 taksit fırsat kampanyası devam etmektedir. Kampanya 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir. Yapı Kredi ve Deichmann kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu kampanyaya katılmak için herhangi bir ön başvuru yapılmasına gerek yoktur. World Üye İşyerlerinin Worldcard posunun kullanılması yeterlidir.

Worldcard Eylül Ayına Özel Kozmetik Alışverişinde 50 TL Worldpuan Hediye Kampanyası

Worldcard'ınız ile 7 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında kozmetik sektöründe tek seferde 50 TL ve üzeri harcamanıza 25 TL, tek seferde 500 TL ve üzeri harcamanıza 50 TL Worldpuan hediye kampanyası sürmektedir. Bu kampanyaya katılmak için World Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılması zorunludur. Bunun dışında kampanyaya katılım yolu bulunmamaktadır. Worldcard kozmetik kampanyası katılım koşulları şu şekilde duyurulmuştur:

Kampanyaya yalnızca Yapı Kredi bireysel kredi kartları ve bireysel TLcard’lar (banka kartları) dahildir.

Kampanyadan yararlanabilmek için tek seferde 250 TL ve üzeri veya tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri harcama yapılması ve ödemelerin mutlaka Yapı Kredi Bankası POS Sistemi üzerinden gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Müşteri bazlı kampanyada bir Worldcard müşterisi en fazla 50 TL Worldpuan kazanabilme hakkına sahiptir.

Aynı gün aynı işyerinden tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerin ilki kampanyaya dahil olacaktır.

Worldcard Temassız Ulaşım Harcamalarında 10 TL İndirim Kampanyası

Worldcard temassız özellik ve mobil ödeme ile toplu ulaşımda yapılacak 10 adet harcamaya toplam 10 TL indirim yapılmaktadır. 3 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli bu kampanyaya katılımlar yalnızca World Mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır. İndirimler kampanya tarihleri kapsamında 10 adet işlem yapıldıktan sonraki gün kartlara yüklenecektir. Kampanyaya 1 TL ve üzeri harcamalar dahildir.