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Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon lira ceza

- Geçen yıl yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında 120 bin denetim yapıldı, 18 milyon lira idari para cezası uygulandı

Ekonomi 31.08.2019, 12:07
Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon lira ceza
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ANKARA (AA) - Yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl 120 bin denetim yapıldı, 18 milyon lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Akdeniz'de avcılık yapan balıkçılar için ise yeni av sezonu 16 Eylül'de başlayacak.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi ve stokların güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından son 10 yılda, 350 milyon (iç sulara sazan, yayın, şabut ve doğal alabalık, denizlere çipura, levrek, granyöz ve kalkan) balık su kaynaklarına bırakıldı.

Geçen yıl yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında 120 bin denetim yapılarak 828 ton su ürününe el konuldu. Denetimler sonucunda 18 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Su ürünleri sektörüne bugüne kadar yaklaşık 10 milyar lira destekleme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni av sezonunun açılışını, İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda bu akşam düzenlenecek programla gerçekleştirecek.

#18 milyon lira #av yasağı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #para cezası #Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli #Tarım ve Orman Bakanlığı #yasa dışı balıkçılık
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