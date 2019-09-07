Yatırımcı rehberi (5)

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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,95'lik düşüşle "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu."Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ise yüzde 2,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım...
Ekonomi 07.09.2019, 11:04
İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,95'lik düşüşle "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
"Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ise yüzde 2,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
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