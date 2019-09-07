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Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde...

Ekonomi 07.09.2019, 11:05
Yatırımcı rehberi (7)
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034704 3,59 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054232 1,96 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028866 1,87 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017943 1,82 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026380 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015220 1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041800 4,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057707 4,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067703 4,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066941 4,42 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118815 4,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015979 4,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016012 4,10 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017110 3,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015534 3,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015924 3,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010795 3,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016360 3,02 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016031 2,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023300 2,88 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023063 1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043442 0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027238 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042499 0,28 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023749 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058655 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036689 -2,07 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064562 -2,06 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045062 -1,87 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062014 -1,82 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052287 -1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013286 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012267 -1,66 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033097 -0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074787 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051337 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020506 -2,12 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023157 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021116 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029528 -2,35 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028862 -2,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018285 -2,30 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029115 -2,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030311 -2,29

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

#Yatırımcı rehberi (7)
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