Yatırımcı Rehberi - Borsa Haberleri - Ekonomi Haberleri

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İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 azalışla 96.718,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en yüksek 97.448,05, en düşük 95.291,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,58 azalışla 110.339,93 puana, Hizmetler Endeksi yüzde yüzde 0,20 kayıpla 75.452,32 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,08 artışla 111.321,48 puana Teknoloji Endeksi yüzde 2,18 kazançla 78.850,98 puana yükseldi.

-Adese Alışveriş Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 50 ile Adese Alışveriş Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 20,58 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 15,74 ile Kerevitaş Gıda takip etti. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,76 ile Yapı ve Kredi Bankası olarak gerçekleşti. Yapı ve Kredi Bankasını yüzde 6,05 ile Türk Traktör, yüzde 5,49 ile Tukaş izledi.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 303 milyon 337 bin 515 lira ile Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 3 milyar 802 milyon 821 bin 464 lira ile Garanti Bankası, 1 milyar 413 milyon 702 bin 407 lira ile Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 44 milyar 352 milyon lirayla Koç Holding, 37 milyar 380 milyon lirayla Garanti Bankası, 36 milyar 88 milyon lirayla Akbank şeklinde sıralandı.

-Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,32 artışla 289,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,27 kazançla 1.924,00 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,13'lük primle 5,8320 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,06'lık artışla 6,4540 liraya yükseldi. Geçen hafta 7,0660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,52'lik kazançla kazançla 7,1030 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,85 değer kazanarak 5,9190 liradan alıcı buldu.

-Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Döviz Haberleri

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2018 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 218,8000 279,70 289,00 3,32 32,08 Cumhuriyet 1.458,0000 1.863,00 1.924,00 3,27 31,96 ABD Doları 5,2920 5,7670 5,8320 1,13 10,20 Avro 6,0550 6,3860 6,4540 1,06 6,59 İngiliz Sterlini 6,7810 7,0660 7,1030 0,52 4,75 İsviçre Frangı 5,3850 5,8690 5,9190 0,85 9,92

Borsa ve Fon Haberleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,42, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,24 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,42 295 263 32 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,38 76 66 10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,63 16 15 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,24 62 49 13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,57 71 66 5 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,43 35 32 3 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 3,91 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,33 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,74 266 198 68 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,67 55 31 24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,18 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,13 28 22 6 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,00 117 81 36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,50 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 3,95 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,27 21 21 0

En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,45'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 4,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89 ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039258 3,84 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83 İş Portföy Altın Fonu 0,031953 3,81 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 4,19 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028240 4,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 4,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029496 4,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030986 3,97 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030180 3,97 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031976 3,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018688 3,94 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018966 3,93 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030975 3,93

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,25'lik düşüşle "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,974693 -2,25 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891465 -1,70 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034293 -1,35 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,478056 -0,86 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735449 -0,83 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677481 -0,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197797 -0,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,964346 -0,47 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023224 -0,45 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,290120 -0,30 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027835 -1,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035553 -1,20 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033306 -0,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015244 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015283 -0,70 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014889 -0,62 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015584 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030637 -0,57 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015297 -0,53

Fon Katagorilerine Göre En Fazla Kazandıran Ve Kaybettiren Fonlar

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,782881 3,60 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062083 2,07 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,775299 2,00 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 155,518762 1,74 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063127 1,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027116 3,68 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021895 1,96 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014547 1,58 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057170 1,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030528 1,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,613635 3,47 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,270668 2,35 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054663 2,32 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122531 2,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072941 1,94 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008023 1,87 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,072531 1,36 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,829096 1,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039258 3,84 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,931857 3,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,230163 3,39 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,166179 3,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89 ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,529271 0,38 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,549543 0,35 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020479 0,34 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,607085 0,34 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056554 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,478056 -0,86 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677481 -0,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197797 -0,48 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023224 -0,45 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 152,093797 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022524 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891465 -1,70 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034293 -1,35 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,964346 -0,47 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040313 -0,29 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,997715 -0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,974693 -2,25 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,290120 -0,30 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,456482 -0,09 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024219 -0,05 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,699681 0,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735449 -0,83 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013057 -0,09 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015440 -0,09

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047974 1,62 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061958 1,61 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066599 1,56 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027405 1,52 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083247 1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013238 0,62 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014909 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054647 1,94 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039831 1,06 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050685 0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028272 0,79 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022170 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012502 2,10 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020648 2,00 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015769 1,52 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038967 1,32 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019088 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022578 2,44 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015823 2,42 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 1,69 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017758 1,25 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012777 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 4,19 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028240 4,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 4,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029496 4,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030986 3,97 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019386 0,34 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048236 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045598 0,34 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056309 0,31 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061367 0,29 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033306 -0,75 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052994 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,066463 -0,34 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,065085 -0,33 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028233 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027835 -1,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035553 -1,20 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030637 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020755 -0,22 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055497 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015244 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015283 -0,70 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014889 -0,62 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015584 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018601 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013778 -0,04

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,56 1,30 -20,00 ABD Dolar BYF 562,00 1,66 9,68 Acıpayam Selüloz 4,21 6,58 31,78 Adana Çimento (A) 5,31 0,38 11,64 Adana Çimento (B) 3,98 4,19 23,39 Adana Çimento (C) 1,11 3,74 -9,84 Adel Kalemcilik 11,72 4,09 6,55 Adese Alışveriş Ticaret 1,47 50,00 -37,18 Afyon Çimento 4,13 1,98 -10,02 Ak Enerji 0,49 0,00 -22,22 Akbank 6,94 -0,14 17,93 Akçansa 5,66 5,99 -13,48 Akdenız Güvenlık Hız. 1,63 5,16 -18,91 Akfen GMYO 2,40 6,67 45,45 Akın Tekstil 8,73 2,11 -3,70 Akiş GMYO 2,41 6,17 5,75 Akmerkez GMYO 19,98 -0,05 29,50 Aksa 8,62 0,94 29,93 Aksa Enerji 2,63 3,95 -1,87 Aksigorta 5,08 9,01 61,81 Aksu Enerji 8,22 2,75 6,48 Alarko Carrıer 35,56 8,41 -9,65 Alarko GMYO 43,30 3,10 2,55 Alarko Holding 4,18 7,18 114,33 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.204,50 0,10 3,33 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.139,20 0,11 3,52 Albaraka PY One Tower GMYF 1.153,60 0,10 3,47 Albaraka Türk 1,15 -0,86 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,18 0,98 7,29 Alkim Kağıt 3,73 2,19 3,78 Alkim Kimya 26,10 -4,67 21,17 Altınyağ 0,40 -4,76 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,87 -0,69 -7,46 Anadolu Cam 2,66 4,31 3,71 Anadolu Efes 25,58 4,07 27,43 Anadolu Grubu Holding 12,80 1,11 26,30 Anadolu Hayat Emek. 4,92 -1,01 -13,60 Anadolu Isuzu 8,14 0,87 31,72 Anadolu Sigorta 3,93 -0,76 0,11 Anel Elektrik 1,76 2,92 8,64 Arçelik 17,09 -0,06 8,23 Arena Bilgisayar 3,68 4,84 -16,55 Armada Bilgisayar 9,86 1,86 6,14 Arsan Tekstil 2,36 6,79 45,68 Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20 Aselsan 18,24 3,28 -24,04 Aslan Çimento 29,76 7,75 5,68 Ata GMYO 3,97 0,00 -1,00 Atakule GMYO 1,24 5,08 -5,76 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,84 3,70 -2,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,93 2,76 20,69 Avrasya GMYO 1,34 4,69 52,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,00 11,11 Avrasya Stratejik GMYF 1.274,50 0,03 2,26 Avrupa Yatırım Holding 1,80 0,00 -25,93 Ayen Enerji 2,04 7,94 13,29 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 3,03 23,61 Aygaz 9,84 0,51 -1,05 Bagfaş 9,87 11,78 104,77 Bak Ambalaj 5,35 3,08 13,63 Balatacılar Balatacılık 0,29 0,00 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,53 2,68 21,91 Banvit 15,81 0,13 46,52 Baştaş Başkent Çimento 1,70 -1,16 -15,84 Batı Çimento 2,62 1,55 8,71 Batısöke Çimento 0,96 -2,04 -11,93 Bera Holding 1,84 2,79 -10,68 Berkosan Yalıtım 1,75 1,16 -3,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 7,53 -3,09 Beyaz Filo 2,86 -0,69 4,76 Beymen Perakende Yat. 8,29 1,72 110,41 Bilici Yatırım 2,42 7,08 91,37 Bim Mağazalar 47,02 -5,05 9,77 Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67 Birlik Mensucat 0,80 5,26 -31,62 Bizim Mağazaları 8,00 -6,98 17,65 Bizim Portföy Altın BYF 262,20 4,46 31,79 Bolu Çimento 2,23 4,69 -27,78 Bomonti Elektrik 1,44 3,60 200,00 Borusan Mannesmann 8,16 1,24 16,42 Borusan Yat. Paz. 32,94 1,60 -9,08 Bosch Fren Sistemleri 172,30 1,47 12,78 Bossa 3,93 1,29 -6,52 Brisa 5,36 1,90 -15,32 Burçelik 3,65 0,83 13,71 Burçelik Vana 3,67 11,21 147,97 Bursa Çimento 4,08 2,00 -7,27 Carrefoursa 3,30 13,01 -5,17 Ceo Event Medya 6,31 8,23 Coca Cola İçecek 34,46 -3,47 16,55 Cosmos Yat. Holding 1,04 -0,95 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,47 -3,92 41,35 Çelebi 94,50 4,02 61,96 Çelik Halat 3,93 2,34 -27,26 Çemaş Döküm 0,71 1,43 -6,58 Çemtaş 5,23 1,75 -12,30 Çimbeton 27,26 2,33 -4,69 Çimentaş 11,21 4,57 -11,73 Çimsa 6,39 5,62 -15,36 Çuhadaroğlu Metal 2,07 1,47 16,29 Dagi Giyim 1,47 0,00 18,55 Dagi Yatırım Holding 1,42 -2,74 40,59 Dardanel 1,19 11,21 8,18 Datagate Bilgisayar 5,37 0,19 25,47 Demısaş Döküm 2,32 0,87 0,97 Denge Holding 1,65 17,86 42,24 Deniz GMYO 3,22 0,00 5,92 Denizbank 19,05 -0,78 -0,26 Denizli Cam 9,76 1,04 -15,28 Derimod 11,22 -1,58 29,41 Derlüks Deri 1,91 -3,54 Desa Deri 2,29 2,69 32,37 Despec Bilgisayar 2,78 1,09 1,78 Deva Holding 6,20 -0,80 88,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 5,62 20,51 Ditaş Doğan 5,08 0,59 -0,76 DJ İstanbul 20 HY BYF 34,69 -1,31 8,71 DO-CO 556,50 5,00 17,42 Doğan Burda 3,04 -7,60 1,00 Doğan Holding 1,32 -2,22 41,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 2,11 -20,49 Doğusan 1,39 6,92 -35,78 Doğuş GMYO 2,47 6,93 17,06 Doğuş Otomotiv 5,24 3,56 20,74 Döktaş Dökümcülük 36,48 39,45 347,61 Duran Doğan Basım 9,12 13,86 78,82 Dyo Boya 3,32 5,06 14,48 Eczacıbaşı İlaç 2,61 6,10 7,60 Eczacıbaşı Yatırım 6,47 4,19 1,06 Edip Gayrimenkul 0,76 1,33 -1,30 Ege Endüstri 463,30 -3,98 48,90 Ege Gübre 33,54 13,01 62,13 Ege Profil 8,85 -1,88 2,49 Ege Seramik 2,88 1,77 -2,74 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 4,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,62 -6,29 20,31 Ekiz Kimya 0,46 -16,36 39,39 Emek Elektrik 1,09 11,22 11,22 Eminiş Ambalaj 0,90 3,45 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,18 0,85 -18,99 Enerjisa Enerji 5,89 -0,84 25,09 Enka İnşaat 5,80 4,50 30,51 Erbosan 18,44 8,03 21,28 Ereğli Demir Çelik 6,41 0,31 5,05 Ersu Gıda 1,22 4,27 32,61 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -11,84 Etiler Gıda 3,94 5,07 84,98 Euro Kapital Yat. Ort. 1,17 -1,68 66,20 Euro Trend Yat. Ort. 0,79 3,95 24,42 Euro Yat. Ort. 0,80 3,90 27,67 Euro Yatırım Holding 1,48 -11,90 169,09 Fenerbahçe Futbol 9,20 20,58 32,95 Finans Portföy Altın BYF 25,89 2,98 31,62 Finans Portföy Gümüş BYF 23,80 12,80 37,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 1,52 0,38 F-M İzmit Piston 16,08 -0,50 4,61 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,12 2,63 102,73 Ford Otosan 58,75 -0,42 23,66 Formet Çelik Kapı 5,46 -4,21 329,92 Frigo Pak Gıda 7,76 -13,59 356,47 Galatasaray Sportif 1,54 0,65 24,19 Garanti Bankası 8,90 -1,66 11,81 Garanti Faktoring 2,95 -1,67 48,99 Garanti Yat. Ort. 0,79 27,42 7,87 Gedik Y. Men. Değ. 3,94 -1,50 29,04 Gedik Yatırım Holding 3,63 3,12 54,47 Gediz Ambalaj 5,33 0,00 31,79 Gentaş 1,36 0,74 -0,92 Gersan Elektrik 2,16 1,89 -11,49 Global Men. Değ. 0,88 7,32 87,23 Global Yat. Holding 3,99 -5,45 33,44 Good-Year 2,64 4,35 -20,44 Göltaş Çimento 10,52 5,94 -14,09 Gözde Girişim 2,89 15,60 8,24 GSD Denizcilik 1,49 -0,67 29,57 GSD Holding 0,82 0,00 2,50 Gübre Fabrik. 4,13 1,72 39,53 Güler Yat. Holding 1,33 0,00 24,30 Güneş Sigorta 1,39 8,59 -0,87 Halk GMYO 0,88 4,76 36,79 Halk Sigorta 0,96 -1,03 8,78 Hatay Tekstil 3,97 5,31 15,13 Hedef Girişim 1,57 3,97 35,34 Hektaş 15,23 3,32 64,29 HUB Girişim 2,66 0,38 41,49 Hürriyet Gzt. 0,72 1,41 -22,58 ICBC Turkey Bank 3,41 2,71 -30,83 İdealist Danışmanlık 7,09 1,14 -34,35 İdealist GMYO 2,71 -7,19 66,26 İhlas Ev Aletleri 1,45 9,85 343,93 İhlas Gayrimenkul 0,84 2,44 -10,60 İhlas Gazetecilik 2,10 -4,11 244,26 İhlas Holding 0,49 -3,92 53,13 İhlas Yayın Holding 0,59 -4,84 78,79 İndeks Bilgisayar 7,20 -1,50 29,30 Info Yatırım 3,26 18,98 216,50 İntema 6,71 0,75 11,89 İpek Doğal Enerji 6,09 4,28 13,41 İskenderun Demir Çelik 6,05 -1,31 29,04

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.500,00 -3,85 471,86 İş Bankası (C) 5,51 0,36 21,63 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,17 3,33 -53,13 İş Girişim 2,62 4,38 28,43 İş GMYO 0,88 2,33 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,80 -2,56 105,76 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 335,00 -9,34 143,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52 İttifak Holding 6,06 1,17 95,48 İz Hayvancılık Tarım 4,53 0,22 -31,26 İzmir Demir Çelik 1,58 1,28 -4,82 İzmir Fırça 1,65 2,48 -20,29 İzocam 20,14 0,40 -5,98 Jantsa Jant Sanayi 36,98 4,76 43,27 Kafein Yazılım 6,43 0,00 -6,65 Kapital Yat. Holding 1,58 3,95 -44,95 Kaplamin 6,50 8,51 80,56 Kardemir (A) 2,03 1,00 18,60 Kardemir (B) 2,03 1,50 17,95 Kardemir (D) 2,04 0,00 -0,77 Karel Elektronik 8,48 1,07 103,36 Karsan Otomotiv 1,10 1,85 -14,06 Karsu Tekstil 1,91 -7,28 52,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,16 -2,64 39,46 Kartonsan 300,30 0,94 -5,86 Katmerciler Ekipman 2,66 9,02 -11,59 Kent Gıda 109,80 -1,70 -7,73 Kerevitaş Gıda 2,28 15,74 26,67 Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43 Kiler GMYO 1,83 3,98 4,57 Klimasan Klima 11,38 -1,47 193,31 Koç Holding 17,49 -2,18 26,29 Konfrut Gıda 34,48 -4,22 44,39 Konya Çimento 176,00 3,10 -1,12 Kordsa Teknik Tekstil 11,74 0,86 24,09 Koza Altın 68,40 5,64 33,33 Koza Madencilik 8,18 0,62 13,30 Körfez GMYO 1,41 0,71 15,57 Kristal Kola 0,96 9,09 -8,57 Kron Telekomünikasyon 8,45 0,12 -2,87 Kuştur Kuşadası Turizm 22,24 -2,37 62,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 2,75 -0,88 Kütahya Porselen 4,87 -0,81 7,03 Lider Faktoring 2,24 5,66 -0,44 Link Bilgisayar 9,46 1,72 13,70 Logo Yazılım 37,00 -5,76 36,33 Lokman Hekim Sağlık 3,60 3,45 -20,00 Lüks Kadife 5,35 0,00 10,31 Makina Takım 1,42 5,19 -7,79 Mardin Çimento 2,66 -0,75 -4,21 Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06 Marmaris Altınyunus 19,31 2,49 9,97 Marshall 26,44 -0,23 4,84 Martı GMYO 0,65 1,56 0,00 Martı Otel 0,68 0,00 17,24 Mavi Giyim 36,90 -0,86 14,53 Mazhar Zorlu Holding 4,75 -2,46 24,67 Mega Polietilen 1,88 3,87 -7,84 Menderes Tekstil 0,66 1,54 -8,33 Mensa 0,17 6,25 21,43 Merit Turizm 12,19 1,67 103,51 Merko Gıda 0,71 4,41 -29,70 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,52 2,70 44,76 Metro Holding 1,30 7,44 71,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 4,31 10,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 1,47 16,95 Migros Ticaret 18,45 -0,86 23,83 Milpa 1,57 5,37 9,84 Mistral GMYO 1,25 -0,79 -18,30 MLP Sağlık 13,87 2,06 29,63 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,64 17,99 -11,83 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,46 4,19 Net Holding 1,65 7,84 -15,82 Netaş Telekom. 6,71 5,84 3,87 Niğbaş Niğde Beton 13,83 7,21 245,75 Nuh Çimento 6,31 3,10 -8,95 Nurol GMYO 2,19 3,30 4,29 Odaş Elektrik 1,54 10,00 9,37 Olmuksan-IP 3,31 2,48 -1,78 Orge Enerji Elektrik 3,33 0,60 6,73 Orma Orman Mahsulleri 1,16 5,45 -3,33 Osmanlı Menkul 1,50 2,04 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 5,32 -8,33 Otokar 130,50 1,95 51,94 Oyak Yat. Ort. 2,08 -2,80 31,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 1,11 78,43 Özak GMYO 1,47 0,68 1,44 Özbal Çelik Boru 1,24 0,81 -10,14 Özderici GMYO 0,80 -1,23 -65,96 Özerden Plastik 2,61 1,95 7,07 Panora GMYO 4,26 1,43 15,86 Park Elek.Madencilik 3,17 5,32 31,54 Parsan 14,33 0,35 63,58 Pegasus 70,90 2,31 209,34 Peker GMYO 3,10 -0,96 -62,31 Penguen Gıda 1,48 5,71 37,04 Pera GMYO 0,60 3,45 -22,08 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,66 -0,94 Petkim 3,43 2,08 -12,89 Petrokent Turizm 78,50 2,01 14,26 Pınar Et Ve Un 6,50 2,52 46,50 Pınar Su 1,35 1,50 8,00 Pınar Süt 6,84 6,71 10,02 Plastikkart 3,21 0,63 18,89 Polisan Holding 2,33 5,43 -22,72 Politeknik Metal 73,10 4,80 108,46 Prizma Press Matbaacılık 4,11 33,88 165,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,80 0,35 QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -2,44 -41,32 QNB Finansbank 6,38 4,25 -29,19 Ral Yatırım Holding 4,98 0,40 170,65 Ray Sigorta 2,12 0,00 52,52 Reysaş GMYO 1,13 -0,88 63,77 Reysaş Lojistik 1,01 2,02 36,49 Rhea Girişim 0,78 9,86 18,18 Rodrigo Tekstil 4,89 0,20 157,37 Royal Halı 0,83 -3,49 -16,16 RTA Laboratuvarları 1,17 0,00 -27,93 Sabancı Holding 8,77 -0,68 21,26 Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 -3,16 -1,30 Salix Yatırım Holding 3,77 -5,75 -2,08 Sanel Mühendislik 5,17 5,94 137,16 Sanifoam Sünger 1,89 1,07 51,20 Sanko Pazarlama 2,47 -0,40 24,49 Saray Matbaacılık 1,20 2,56 20,00 Sarkuysan 3,40 1,19 8,19 Sasa Polyester 5,81 -1,69 1,11 Say Reklamcılık 1,03 5,10 9,57 Sekuro Plastik 2,67 5,53 -9,80 Selçuk Ecza Deposu 4,89 1,03 79,88 Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82 Senkron Güvenlik 2,03 0,00 103,00 Serve Film Prodüksiyon 1,90 0,53 -2,56 Servet GMYO 4,20 2,44 -10,64 Seyitler Kimya 4,90 -7,55 27,27 Silverline Endüstri 1,25 6,84 -6,72 Sinpaş GMYO 0,71 -5,33 91,89 Smartiks Yazılım 2,54 3,25 Soda Sanayii 5,52 -2,13 -18,41 Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 3,80 27,96 Söktaş 1,49 -3,25 17,32 Sönmez Filament 4,44 -1,99 42,31 Sönmez Pamuklu 3,52 -3,03 12,82 Sumaş Suni Tahta 5,90 -1,67 -11,88 Şeker Fin. Kir. 3,77 3,29 33,69 Şekerbank 0,92 2,22 -16,36 Şişe Cam 4,33 1,41 -21,02 Şok Marketler 10,54 -1,95 -1,95 T. Halk Bankası 5,68 0,53 -19,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,11 -4,22 -34,64 T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70 T.Tuborg 7,98 2,18 0,58 Taç Tarım Ürünleri 3,49 -3,86 -31,03 Tat Gıda 4,67 -1,06 22,25 TAV Havalimanları 23,60 2,34 7,32 Taze Kuru Gıda 5,53 2,03 -18,68 Tek-Art Turizm 0,71 2,90 -16,47 Tekfen Holding 20,72 -4,43 5,55 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,15 5,91 -27,61 Temapol Polimer Plastik 3,10 -0,64 1,31 TGS Dış Ticaret 3,52 0,00 49,79 Tofaş Oto. Fab. 17,67 -0,73 13,92 Torunlar GMYO 1,79 -2,72 18,54 Trabzon Liman 6,95 1,76 1,04 Trabzonspor Sportif 1,25 13,64 -9,16 Trakya Cam 2,55 0,39 -11,73 Trend GMYO 1,33 -2,92 4,72 TSKB GMYO 0,80 2,56 -2,44 Tuğçelik 2,37 1,28 11,27 Tukaş 4,13 -5,49 148,80 Turcas Petrol 1,72 8,86 21,99 Turkcell 12,93 2,78 6,24 Tümosan Motor ve Traktör 3,91 2,09 -13,11 Tüpraş 126,00 -4,55 20,76 Türk Hava Yolları 11,30 0,98 -29,86 Türk Prysmian Kablo 1,98 1,54 14,81 Türk Telekom 5,30 -2,03 35,90 Türk Traktör 34,76 -6,05 -0,40 Türker Proje Gayrimenkul 24,20 0,83 -24,70 Ufuk Yatırım 2,07 7,25 81,58 Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 3,25 39,47 Ulusoy Elektrik 27,20 4,29 70,43 Ulusoy Un Sanayi 2,62 4,80 25,96 Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91 Uşak Seramik 1,21 7,08 9,01 Utopya Turizm 3,26 -1,21 -20,49 Uzertaş Boya 1,14 -0,87 90,00 Ülker Bisküvi 17,92 2,58 22,15 Ünye Çimento 2,64 1,93 -21,09 Vakıf Fin. Kir. 1,60 2,56 -10,11 Vakıf GMYO 1,86 6,29 -4,46 Vakıf Yat. Ort. 1,71 -1,72 12,50 Vakıflar Bankası 4,64 2,20 18,97 Vakko Tekstil 3,61 6,18 38,40 Vanet Gıda 1,62 2,53 24,62 Verusa Holding 14,98 0,94 -9,76 Verusaturk Girisim 3,35 5,68 1,21 Vestel 11,01 3,57 98,38 Vestel Beyaz Eşya 15,12 0,13 54,80 Viking Kağıt 0,95 0,00 -13,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 -8,70 9,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -8,76 43,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,72 0,36 Yataş 5,47 3,40 22,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 1,25 -13,83 Yeni Gimat GMYO 9,08 4,37 26,45 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,51 0,32 -1,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,10 -4,44 -2,22 Yonga Mobilya 6,60 -1,93 1,68 Yünsa 4,20 3,96 0,60 Zorlu Enerji 1,17 0,86 -4,88

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,47 0,98 50,00 Fenerbahçe Futbol 9,20 7,63 20,58 Kerevitaş Gıda 2,28 1,97 15,74 Gözde Girişim 2,89 2,50 15,60 Odaş Elektrik 1,54 1,40 10,00 Net Holding 1,65 1,53 7,84 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,46 7,53 Metro Holding 1,30 1,21 7,44 Alarko Holding 4,18 3,90 7,18 Eczacıbaşı İlaç 2,61 2,46 6,10 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 2,29 2,51 -8,76 Türk Traktör 34,76 37,00 -6,05 Tukaş 4,13 4,37 -5,49 Bim Mağazalar 47,02 49,52 -5,05 Tüpraş 126,00 132,00 -4,55 Tekfen Holding 20,72 21,68 -4,43 Ege Endüstri 463,30 482,50 -3,98 İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92 Coca Cola İçecek 34,46 35,70 -3,47 Doğan Holding 1,32 1,35 -2,22 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.303.337.515 Garanti Bankası 3.802.821.464 Aselsan 1.413.702.407 Akbank 1.041.604.580 Pegasus 960.030.742 T. Halk Bankası 947.783.258 Tüpraş 938.038.996 Yapı ve Kredi Bank. 855.903.293 Petkim 807.287.574 Vakıflar Bankası 797.821.466