Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den demir alarak Akdeniz'de Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerleyen Yavuz sondaj gemisinin fotoğrafını paylaştı.

Dönmez, Twitter mesajında, Yavuz sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz'de Finike-1 kuyusunda faaliyetlerine devam eden Fatihgemisini selamlama fotoğrafına yer verdi.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Bakan Dönmez, dünkü paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.