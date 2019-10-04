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Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den demir alarak Akdeniz'de Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerleyen Yavuz sondaj gemisinin fotoğrafını paylaştı. Dönmez, Twitter mesajında, Yavuz sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz'de...

Ekonomi 04.10.2019, 17:20 04.10.2019, 17:27
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den demir alarak Akdeniz'de Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerleyen Yavuz sondaj gemisinin fotoğrafını paylaştı.

Dönmez, Twitter mesajında, Yavuz sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz'de Finike-1 kuyusunda faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisini selamlama fotoğrafına yer verdi.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Bakan Dönmez, dünkü paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı #Fatih Dönmez #sondaj #Yavuz sondaj gemisi
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