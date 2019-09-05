Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Haziran 2019 işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), bu yılın haziran ayı istihdam verilerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre, Yunanistan'da işsiz sayısı 805 bin 115 oldu. Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik haziranda yüzde 17 olarak gerçekleşti. Bu oran, Mayıs 2011'den bu yana en düşük işsizlik seviyesi olarak kaydedildi.

Bu arada, mayıs ayı işsizlik oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 17,1 olarak açıklandı.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda işsizlik, yüzde 35,5 olarak gerçekleşti.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.