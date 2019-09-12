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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Eylül haftasında net 111 milyon dolarlık hisse senedi ve 24,1 milyon dolarlık ŞBS aldı, 25,4 milyon dolarlık DİBS sattı

Ekonomi 12.09.2019, 14:43 12.09.2019, 15:13
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Eylül haftasında 111 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Eylül haftasında net 111 milyon dolarlık hisse senedi ve 24,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 25,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ağustos ile biten haftada 28 milyar 727,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 190,4 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 999,4 milyon dolardan 15 milyar 615,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 24,1 milyon dolarlık alışla 440,1 milyon dolardan 464,2 milyon dolara yükseldi.

#DİBS #TCMB #Yurt dışında yerleşik kişiler
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