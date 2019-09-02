Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor

- Uluslararası Stajyer Programı ile ilk etapta 48, toplamda 72 mühendis adayı TUSAŞ'a katılıyor

Ekonomi 02.09.2019, 13:43
Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu "S.K.Y. int" programı meyvelerini verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ stajyer programı "S.K.Y int"e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılarak, Milli Muharip Uçak, Atak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Gökbey, Anka, Anka-S gibi uluslararası alanda yakından takip edilen milli projelerde görev alacak. Gelecek ay ise TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından Türkiye’ye gelerek şirketin yürüttüğü projelerde istihdam edilecek.

Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran TUSAŞ, "S.K.Y. int" programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendis öğrencileri stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık etme fırsatı sunan programa yüzlerce başvuru yapıldı.

TUSAŞ, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlattı.

Yapılan ziyaret ve sunumların ardından TUSAŞ insan kaynakları, yurt dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının ülkeye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkan sağladı.

#havacılık #Savunma Sanayisi #tusaş #Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@