"Yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır"
- OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: - "(3 kamu bankasının Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesi) Uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır" - "Öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz" - "Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz"
İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin, "Uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır." ifadesini kullandı.
Şahsuvaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörünün Haziran 2018'den bu yana sürekli gerilemesinin ana nedenlerinden birisinin de faiz oranlarının yükselmesi olduğunu vurguladı.
Araç satışlarının yarısından fazlasını taşıt kredileri ile yapan bir sektör için kredi faiz oranları ve kredi taleplerinin onaylanması konularının hayati önem arz ettiğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:
Bugün geldiğimiz noktada öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz."
Otomotiv sektörüne desteklerini esirgemeyen başta hükümet ve ekonomi yönetimi olmak üzere bankaların değerli yönetici ve ekiplerine teşekkürlerini ifade etmek istediklerini aktaran Şahsuvaroğlu, "OYDER olarak paydaş derneklerimiz ile iş birliği içinde sektörümüze fayda sağlamaya devam etmeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.
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