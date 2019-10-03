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Zamların Ardı Arkası Kesilmiyor! Elektrik, Doğalgaz Derken Şimdi Bir Zam Daha...
Türkiye son dönemlerde ardı arkası gelmeyen zam haberleriyle karşı karşıya. Elektrik, doğalgaz, ekmek ve et derken bir zam haberi daha geldi. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.
Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans litre fiyatına zam yaptıklarını açıkladı. Bu zammın 0.30 TL olduğu ifade edildi. Bu kapsamda artık çiğ sütün litre fiyatı 2.3 TL oldu.
Daha önce yapılan zamlar ise şu şekilde sıralanıyor:
- Elektriğe - %14.98
- Doğalgaza - %14.97
- Çay ve Şekere %15 ve %16
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