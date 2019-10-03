Son Dakika
Türkiye’nin "Ruh Sağlığı Haritası" kitap oldu
Dr. Ender Saraç, Ankaralı annelere seslendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu
Yurt içi piyasalar düşüş beklenen enflasyon verisine odaklandı
Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

Zamların Ardı Arkası Kesilmiyor! Elektrik, Doğalgaz Derken Şimdi Bir Zam Daha...

Türkiye son dönemlerde ardı arkası gelmeyen zam haberleriyle karşı karşıya. Elektrik, doğalgaz, ekmek ve et derken bir zam haberi daha geldi. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Ekonomi 03.10.2019, 12:19 03.10.2019, 13:01 Billdrt
Zamların Ardı Arkası Kesilmiyor! Elektrik, Doğalgaz Derken Şimdi Bir Zam Daha...

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans litre fiyatına zam yaptıklarını açıkladı. Bu zammın 0.30 TL olduğu ifade edildi. Bu kapsamda artık çiğ sütün litre fiyatı 2.3 TL oldu.

Ulusal Süt Konseyi'nin İnternet sitesinden yapmış olduğu açıklamada 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemleri için çiğ sütün referans litre fiyatının 2.3 TL olduğu bildirildi. Ayrıca çiğ sütte en düşük yağ değerinin %3.6; en düşük protein değerinin ise %3.2 olması kararı verildi. 

Daha önce yapılan zamlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Elektriğe - %14.98
  • Doğalgaza - %14.97
  • Çay ve Şekere %15 ve %16 

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@