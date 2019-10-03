Zamların Ardı Arkası Kesilmiyor! Elektrik, Doğalgaz Derken Şimdi Bir Zam Daha...

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans litre fiyatına zam yaptıklarını açıkladı. Bu zammın 0.30 TL olduğu ifade edildi. Bu kapsamda artık çiğ sütün litre fiyatı 2.3 TL oldu.

Ulusal Süt Konseyi'nin İnternet sitesinden yapmış olduğu açıklamada 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemleri için çiğ sütün referans litre fiyatının 2.3 TL olduğu bildirildi. Ayrıca çiğ sütte en düşük yağ değerinin %3.6; en düşük protein değerinin ise %3.2 olması kararı verildi.

Daha önce yapılan zamlar ise şu şekilde sıralanıyor: