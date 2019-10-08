Zamların Önü Arkası Kesilmiyor! Bir Zam Daha Yolda...
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, et fiyatlarına yönelik bir takım açıklamalar altına imza attı.
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, son bir yıl içerisinde maliyetlerde meydana gelen artışın %50 olduğunu açıklayarak, Tüketimin %40 oranla daraldığını, %20 zam yapmak istediklerini fakat iç piyasada tüketimin düşmesi sebebiyle kimsenin korkudan fiyatları artıramadığını açıkladı.
Cumhuriyet'ten Gamze Bal tarafından paylaşılan haberlere göre zammın şuanda bekletildiğini anlatan Yücesan, kırmızı etin alternatifi olarak görülen balığın mevsiminin bitmesinin ardından kırmızı ete kesinlikle zam yapacaklarını açıkladı. Talebin artmasını bekliyorlar...
Zamların Önü Arkası Kesilemiyor
- Ulaştırma ve Altyağı Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunmuş olduğu her türlü hizmete %20 zam yapılmıştı.
- Karayolları'nda 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde %20 zam yapılmıştı.
- Tren fiyatlarında %20 oranla zam yapılmıştı.
- PTT gönderi ücretleri de %20'lik zamdan nasibini almıştı.
- Süte de kısa süre önce zam gelmiş çiğ sütün referans litre fiyatı 2 TL'den 2.3 TL'ye çıkarılmıştı.
- 1 Temmuz'da elektriğe %14.98 oranında zam yapılmıştı. Ardından tekrardan bir zam yapılmış ve toptak elektrik birim fiyatı 20,5 kuruş olmuştu. Yani tarifedeki toplam elektrik fiyatları da 35 kuruş olmuştu. Bu kapsamda toptan elektrikte artış oranı %70'e ulaştı.
- Doğalgaz fiyatlarına %14.90 zam yapıldı. Son gelen zamlarla da birlikte doğalgaz zammı %32 oldu.
- Çay ve şekere de zam yapıldı. Çay %15, Şeker %16'lık zamdan nasibini aldı.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:45
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2