Ziraat Bankası çiftçi kredisi kullanımı için gerekli şartlar ve faiz oranları hesaplaması

Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi adına Ziraat Bankası tarafından Tarımsal Mekanizasyon Kredileri sunulmaktadır. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten tüm üreticiler için üretimlerin desteklenmesi adına alet ve makine alımlarına yönelik ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Ziraat Bankası tarafından sağlanan ve en çok tercih edilen tarım kredilerinden avantajlı geri ödeme ve uygun faiz oranlarıyla yararlanabilirsiniz.

Tarımsal üreticilerin işletme kapasitelerinin geliştirilmesi ve üretim faaliyetlerinin desteklenmesi adına sunulan tarımsal mekanizasyon kredileri kapsamında, traktörden, süt sağım makinelerine kadar birçok farklı araç – gereç için finansman desteği sağlanmaktadır. Dönemsel ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla Ziraat Bankası tarım kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Ziraat’ten Ekipman Desteği Kredisi Özellikleri

Ziraat Bankası tarafından tarımsal ekipman desteği için sağlanan kredi kapsamında, üretim faaliyetlerine ilişkin tüm satın alımlarınız için avantajlı finansman seçenekleri sunulmaktadır. Ziraat Bankası tarafından verilen Tarımsal Mekanizasyon Kredileri kapsamında banka tarafından belirlenen kredi özellikleri:

Tarımsal üretimde geçerli olmak üzere, sıfır ve ikinci el tarımsal üretim araçları için geçerlidir,

Finansman kapsamında aracın Zirai Kredilendirme Belgesi olmak zorundadır,

Sabit faizli krediler için Ziraat Bankası ile anlaşmalı firmalardan sabit faiz garantisi ile satın alım gerçekleştirilebilir,

Sübvansiyonlu krediler kapsamında, düşük faiz seçeneklerinden yararlanılabilir.

Ziraat Bankası tarafından sunulan mekanizasyon kredilerinde farklı faiz ve geri ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan kişiler tarafından tüm ekipman ve araç – gereç alımları için avantajlı kredi seçenekleri sunulmaktadır.

Ziraat Bankası mekanizasyon kredisi kapsamında hem ikinci hem de sıfır tarımsal araçların satın alımları için kredilendirme seçenekleri sunulmaktadır. Banka tarafından belirlenen kredi şartlarını taşıyan kişiler tarafından Ziraat tarım kredileri kullanılabilmektedir.

Ziraat Bankası Tarımsal Mekanizasyon Kredilerinin Kapsamı

Ziraat Bankası tarafından başlatılan tarımsal krediler kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Kredileri sunulmaktadır. Ziraat Bankası Tarımsal Mekanizasyon Kredileri kapsamında birçok farklı tarımsal aracın satın alımları için banka tarafından sağlanan krediler kullanılabilir. Tarımsal Mekanizasyon Kredileri kapsamında:

Traktör,

Hasat makineleri,

Biçerdöver,

Çayır biçme,

Balya,

Süt sağım makinesi,

Silaj,

Balık bulucu cihazlar,

Yemlik,

Mibzer,

Pulluk,

Yem karma makineleri,

Kültivatör,

Patoz,

Suluk vb.

Daha birçok farklı ürün için Ziraat Bankası kredilerinden yararlanmanız mümkündür. Banka şubeleri üzerinden yapacağınız başvuruların ardından kredi desteklerinden yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası tarafından sağlanan tarımsal krediler kapsamında çiftçilerin tarımsal makine alım ihtiyaçlarına yönelik cazip geri ödeme ve faiz seçenekleri sunulmaktadır.

Ziraat Tarımsal Mekanizasyon Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası Tarımsal Mekanizasyon Kredilerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir. Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve makine alımları için sağlanan kredi desteği kapsamında, kredi talep eden gerçek kişilerden istenen belgeler:

Kimlik fotokopisi,

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi veya çiftçi belgesi,

Tarımsal işletmeyi gösteren belgeler (tapu, kira sözleşmesi vb.),

Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu,

Yer almaktadır. Banka tarafından bu belgelerin yanı sıra ilave başka belgelerde talep edilebilir. Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular için istenen belgeler:

Çiftçi belgesi veya ÇKS Belgesi,

Oda kayıt belgesi,

Vergi levhası,

Ticaret Sicil Gazetesi veya tüzel kişilik sözleşmesi,

İmza sirküleri,

Kuruluş veya son yıllara ait gelir tablosu veya bilanço,

İşletmeye ait belgeler,

Teminata ilişkin belgeler vb.