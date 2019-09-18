Ziraat Bankası İvme Finansman Paketi Özellikleri ve Başvurusu

Ziraat Bankası tarafından işletme ve yatırım kredileri arasında İvme Finansman Paketi kredi kampanyası sunulmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği ile Türkiye’nin en köklü kamu banklarından biri olan Ziraat Bankası üzerinden sunulan kredi kapsamında birçok farklı sektör desteklenmektedir. İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) adıyla tanıtılan kampanya kapsamında işletme ve yatırımcılar için büyük avantajlar sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi kapsamında nakdi krediler için farklı faiz oranları ve geri ödeme koşulları belirlenmiştir. Ziraat Bankası İVME Paketi kapsamında 5 – 10 yıl arasında, kredi türüne göre vade seçenekleri de sunulmaktadır. İhtiyaç kapsamında kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler için gayrinakdi ve nakdi kredi seçenekleri sunulmaktadır.

Ziraat Bankası İvme Finansman Paketi Özellikleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankları üzerinden verileceği duyurulan İvme Finansman Paketi kampanyası kapsamında Ziraat Bankası uygun oranlarla işletmeler için kredi desteği sağlamaktadır. Kampanya kapsamında;

Yatırım Kredileri

İşletme Kredileri

Olmak üzere iki farklı kredi seçeneği sunulmaktadır. Ziraat Bankası İvme Finansman Paketi kampanyasının özellikleri; Nakdi krediler için değişken faiz oranları uygulanır. Buna göre DİBS endeksli değişken faiz oranları;

0 – 2 yıl vade için: DİBS + %1,00

2 – 5 yıl vade için: DİBS + %2,00

5 – 10 yıl vade için: DİBS + %3,00

Olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte TÜFE endeksli değişken faiz oranları;

0 – 2 yıl vade için: TÜFE + %2,00

2 – 10 yıl vade için: TÜFE + %3,00

Ziraat İvme Paketi Yatırım Kredilerinin Avantajları Nelerdir?

Olarak belirlenmiştir. Yıllık bazda kredi faiz oranları sadece bir defa güncellenecektir. Yatım kredileri ve işletme kredileri için farklı limitlerde ve vade seçeneklerinde kredi desteği sunulması hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası İvme Finansman Paketi kampanyası kapsamında sunulan yatırım kredilerinin avantajları;

2 yıla kadar anapara ödemesiz,

10 yıl vade seçeneği,

150 milyon TL azami kredi tutarı imkanı ve

Değişken faiz oranları

Olarak belirlenmiştir. İvme Finansman Paketi kapsamında özellikle ihracat sektöründe faaliyet yürüterek, ihracata katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yatırım ve işletme kredileri için sunulan bu krediler kapsamında faiz oranları TÜFE ve DİBS endeksine göre yılda bir defa güncellenecektir.

Ziraat Bankası İvme Paketi İşletme Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Ziraat Bankası İvme Finansman Paketi kampanyası kapsamında sunulan işletme kredilerinin özellikleri;

1 yıla kadar anapara ödemesiz,

5 yıl vade seçeneği,

30 milyon TL kredi desteği ve

Değişken faiz oranları

Olarak belirlenmiştir. İvme Finansman Paketi kapsamında kullandırım komisyonları;

0 – 2 yıl vade için: %1,00

2 – 5 yıl vade için: %1,50 ve

5 – 10 yıl vade için: %2,00

Olarak belirlenmiştir. Ziraat Bankası tarafından paket kapsamında sunulan nakdi kredilerin yanı sıra, gayrinakdi kredilerde sunulacaktır. Gayrinakdi krediler için cari komisyon oranları üzerinden %20 indirim yapılacaktır.

Ziraat İvme Finansman Paketi Kredi Detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile ihracatın geliştirilmesi adına kamu bankaları üzerinden İvme Finansman Paketi kapsamında kredi verileceği duyurulmuştur. Ziraat Bankası tarafından başlayan kampanyalar kapsamında avantajlı faiz oranları ve yüksek kredi limitleri uygulanmaktadır. Ziraat Bankası İvme Finansman Paketi kampanyası kapsamında DİBS ve TÜFE endeksli değişken faiz oranı uygulanacaktır.