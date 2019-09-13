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Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirdi.

Ekonomi 13.09.2019, 20:17
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirdi.

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına düşürdü. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için aylık yüzde 1,35’e çektiğini açıklayan banka, konut kredilerinde de 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi. Açıklamaya göre 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranının ise aylık yüzde 0,99 olduğu bildirildi.

(İHA)
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