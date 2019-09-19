Ziraat Katılım Ara Dönem Ödemeli Katılma Hesabı Nedir Başvurusu

Ziraat Katılım Bankası tarafından yüksek kar paylaşım oranı ile ara dönem ödemeli katılma hesabı kampanyası başlatılmıştır. Ziraat Katılım tarafından sunulan kampanya kapsamında yüksek kar oranı ve düşük vergi avantajı ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. 372 gün vade ile açılan hesaplar için aylık veya yıllık kar payı ödemesi yapılabilmektedir.

Birikimlerin uzun vadeli değerlenmesi için başlatılan kampanya kapsamında, 1 – 3 – 6 aylık ya da 1 yıllık olarak tercihlerinize göre kar payı ödemesi yapılabilmektedir. Ara dönem kar payı ödemeli katılma hesabı kampanyası ile birikimlerinizin uzun vade de değerlenmesini sağlayabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası tarafından kar payı katılım hesapları içinde iki farklı seçenek sunulmaktadır. İster ara dönem ödemeli isterseniz de klasik katılım hesapları ile birikimlerinizi Ziraat Katılım üzerimden değerlendirebilirsiniz.

Ziraat Katılım Katılma Hesabı Kampanyası Özellikleri

Ziraat Katılım Bankası tarafından yüksek kar payı ve düşük vergi imkânıyla, ara dönem kar payı ödemeli katılım hesabı kampanyası kapsamında hesap özellikleri;

TL, USD ve EURO cinsinden hesap açılabilir,

10.000 TL, USD, EUR başlangıç limitiyle açılabilir,

Vadesi dolan hesaplar talimat dışında kendiliğinden yeniler,

Alt limite düşülmeden bir vade döneminde iki defa bakiyenin yarısı kadar çekim yapılabilir,

Ara dönem kar payı hesaba aktarılır,

Düşük stopaj oranı uygulanır,

Vade süresince kar payı düşüşlerinden etkilenmez.

Ziraat Katılım Bankası tarafından birçok farklı avantajla birlikte sunulan ara dönem ödemeli katılma hesabı kapsamında yabancı para cinsinden hesap açtırmanız da mümkündür.

Kar payının ara dönemde hesaba aktarılması sayesinde vade süresince kar oranın düşmesi halinde hesabınız kar oranın düşmesinden etkilenmeyecektedir. Ara dönem ödemeleri müşteri tercihlerine göre 1 aylık veya 1 yıllık olarak yapılabilir.

Ziraat Katılım Ara Dönem Ödemeli Hesap Nasıl Açtırılır?

Ziraat Katılım Bankasının avantajlı katılım hesaplarından

İnternet Şubesi

Ziraat Mobil Şube

Müşteri İletişim Merkezi veya

Ziraat Katılım Şubeleri

Ziraat Katılım Bankası tarafından sunulan kampanya kapsamında bankanın anında hesap aç uygulamalarını kullanarak hesabınızı oluşturabilirsiniz.yararlanmak için;

Üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Anında hesap aç uygulamaları üzerinden başvurularını bankaya ilecek kişilerden; T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. İletişim bilgilerinin girilmesinin ardından hesap açma işlemleri tamamlanmaktadır.

Banka şubeleri üzerinden ara dönem ödemeli katılma hesabına başvuru yapmak isteyen kişiler banka tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bankanın hızlı başvuru yöntemlerini kullanarak açtırdığınız hesaplarınız için kampanya kapsamında belirlenen açılış miktarının hesaba tanımlanması gerekmektedir. Ara dönem katılım hesabı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ziraat Katılım Kar Payı Hesaplama

Ziraat Katılım Bankası kar payı hesaplama işlemleri kampanya kapsamına ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Ziraat Katılım Bankası kar payı hesaplama işlemleri sırasında banka tarafından sunulan;

Ara dönem ödemeli katılım hesabı

Klasik katılım hesabı

Kampanyaları dikkate alınmalıdır. Ara dönem ödemeli katılma hesabı kampanyası kapsamında;

372 gün vadeli olarak,

1 aylık kar payı ödemeli,

%14,80 yıllık net oran

125,70 TL net getiri

Uygulanmaktadır. Ara dönem ödemeli katılım hesabı kapsamında 10 bin TL asgari hesap açma bakiyesi üzerinden hesaplanan kar oranlarına göre şuan için banka tarafından bu oranlar verilmektedir. Para cinsine ve bakiyeye göre bu oranlar değişiklik göstermektedir.

Ara dönem ödemeli hesap kapsamında 1, 3, 6 ay aylık veya 1 yıllık kar payı ödemesi tercih edilebilmektedir. Hesaplama sırasında 1 aylık kar payı ödemeli 10 bin TL katılım hesabı verileri dikkate alınmıştır.