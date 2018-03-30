EKONOMİDE; NASIL BİR BÜYÜME?

Ergün Aydoğan

Beklentilerin üzerinde bir büyüme! Türkiye ekonomisi 2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 beklentilerin üzerinde büyüyerek yönetenleri bile şaşırttı.

Yönetilenler ise zaten şaşkın ki ne şaşkın! Kendi durumuna bakıyor sıkıntılı; cirolar düşüp, maliyetler, borçlar artıp ödenemez hale gelirken; ülke ekonomisi beklentileri de aşarak G20’de birinci, OECD’de ikinci sıraya yerleşiyor. Kişi başı gelir ise bir önceki yıla göre 286 dolar azalarak 10597 dolar oluyor.

Kağıt üzerindeki rakamlara bakılırsa; işler ayna çal çal oyna! Ama gerçek piyasanın durumu öyle değil. Bir önceki yıla göre maliyetler yüzde 30/40 artarken, cirolarda aynı oranda bir artış yok. Devleti yönetenler her işini dövize göre yaparken piyasaya ticaretinizi TL üzerinden yapın, dövizle kira olmaz, kiraları TL’ye çevirin talimatına kulak asan olmadı özellikle AVM’ler reel kur uygulamaya devam ediyor.

Hormonlu bir büyüme…

Kas yapan değil, yağ yapan bir büyüme… Dengesiz bir büyüme…

Enflasyon çift haneli… Cari açık yükseliyor… Döviz yükselişini sürdürüyor; Dolar büyüme rakamlarının açıklanmasından sonra hafif gerileyerek 3,97 destek üzerinde kalmayı sürdürürse 4 TL’yi geçeceği, Euro ise 4.89 seviyelerinde.

İşsizlik artıyor ama ekonomimiz G20’de birinci sırayı kapacak şekilde büyüyoruz.

Büyümede bir önceki yılın büyüme rakamı 3,2 ye göre baz etkisini hesaba katmakta yarar var. Hükumetin Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiye getirdiği canlılık ve yoğun teşvik uygulamaları büyümede etkili olmuştur. Hadi teminat kısmı halledildi peki faiz oranları ne olacak? Borcu borçla kapatmak gibi, krediler ya yapılandırılıyor ya da, biri bitmeden başka bir kredi kullanılıyor.

Büyüme daha çok tüketime dayalı bir büyüme olmuş iç talep artınca ithalat artışını da beraberinde getirmiştir. Dördüncü çeyrekte tüketim harcamalarının büyümeye katkısı 5.19 puan olmuş. Bunun 4.08 puanlık bölümü hane halklarının tüketim harcamaları olurken 1.11 puanlık bölümü ise kamunun nihai tüketim harcamaları olmuş.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Hazine Destekli KGF ve teşviklerin büyüme performansında etkili olduğunu kabul ediyor. Yani reel sektörün krediye ulaşımı kolaylaştırıldı, reel sektör borçlandı; borçlanarak, harcayarak büyüdük.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise 2018’de büyüme yüzde 5.5’in üzerine çıkabilir. Diyor ki; 2017 yılında yaşanan küresel canlanmanın bu büyüme rakamlarında etkili olduğunu, 2018’in bu kadar yüksek olmayabileceğini şimdiden ilan ediyor.

İş dünyasının temsilcileri de genelde memnun oldukları yönünde açıklamalar yaptılar. Büyümeden memnun olan iş dünyası faiz oranlarının yüksekliğinden memnun değil.

Evet büyüyoruz ama nasıl bir büyüme; kas değil yağ yapan, cari açık veren, işsizliğe çare üretmeyen, enflasyon artışını çözmeyen bir büyüme. Borçlanarak, harcayarak bir büyüme. İthalata dayalı bir büyüme…

Sürdürülebilir olmayan bir büyüme…

Olsun! Ama yine de büyüyoruz! Rekorlar kırarak; G20’de birinci, OECD’de ikinci oluyoruz...