ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ’NİN ZİYARETÇİLERİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİYDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ankara İl Çocuk Hakları Komitesi’ni ağırladı.

Çocukların çocuk haklarını öğrendikleri, düşüncelerini özgürce ifade ettikleri, yeni fikirler üretebildikleri, çocuk görüşünün önemine vurgu yapan bir platform olarak 23 yıl önce kurulan Çocuk Meclisi, çalışmalarını pek çok farklı alanda sürdürmeye devam ediyor.

ÇOCUKTAN AL HABERİ

Sıhhiye’de bulunan Çocuk Meclisi binasında bir araya gelen komite üyeleri hem bilgi paylaşımında hem de fikir alışverişinde bulundular.

Çocuk Meclisi eski başkanlarından Ayşe Dila Karakaya, Çocuk Hakları konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin öncülük ettiğine ve önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Başkent’in farklı ilçe ve okullarından gelen 9-14 yaş arasındaki binlerce çocuğun buluşma noktası olan Çocuk Meclisi’nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Merve Erdoğan ile 21. Dönem Komisyon Üyesi Cihat Karaaslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ankara İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

“EKRANDAN DEĞİL, AKRANDAN ÖĞREN”

“Çocuk Hakları” için el ele çalışma kararı alarak, Akran eğitimlerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını, bilinç düzeylerini artıracağını ve toplumda farkındalık yaratabilmelerinin önünü açacağına inandıklarını belirten gençler, “Ekrandan değil, akrandan öğren” sloganıyla yeni çalışmalara imza atacaklarını söylediler.